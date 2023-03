Quim Gutiérrez apuesta por el cuidado responsable de los animales desde su experiencia

MADRID, 28 (CHANCE)

Sin lugar a dudas las mascotas se han convertido en nuestras mejores compañeras en el día a día y por ello queremos lo mejor para ellas. En esta ocasión la marca Boehringer Ingelheim nos lo pone más fácil con la llegada de de Frontpro, un nuevo antiparasitario en comprimidos que ayuda al bienestar y la tranquilidad entre perro y cuidador.A diferencia de otros productos ya existentes en el mercado, Frontpro mejora la calidad del animal a todos los niveles: eficacia, rapidez y apetecible para el perro por lo que no hay que engañarlo para que se lo tome. Como amante de los animales y su cuidado responsable, el actor Quim Gutiérrez no se perdió la presentación. Junto a él, también la influencer y veterinaria Alba Pérez, que quiso poner el foco de atención en no olvidar la salud emocional de nuestros perros y Mireia Bosch, psicóloga especialista en terapia asistida con animales."Su bienestar emocional, higiene, cuidados, manejo de enfermedades, hasta la empatía sobre sus necesidades. Hay que encontrar y discriminar entre la información que vale para tu perro y para ti,de la que no" reconocía Quim como embajador del encuentro 'Quiérele sin límites'. Quim que vive con sus dos perros, Vaca y Limón habló sobre su historia personal al decidir tener perros, por primera vez en su vida, a los 40 años."Yo me he tomado los dos perros como me tomo todo, concienzudamente, intentando hacerlo lo mejor posible ycreo que al final se reduce todo a lo mismo, que es dedicar tiempo a las cosas que te importan. No tiene mucho sentido tener perros y llevarlos a cursos y leer muchos artículos si luego no tienes lobásico, que es tiempo para salir al campo o estar en el piso con ellos, tocándoles, aprendiendo cosas juntos, aprendiendo juegos que para ellos son cosas que mejoran la convivencia en casa" ha explicado el actor.