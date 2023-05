Ra, amigo de Ana Obregón, confiesa cómo se encuentra tras la vuelta de esta y de su nieta

MADRID, 31 (CHANCE)

Ana Obregón ya está en su casa junto a su nieta, Ana Sandra Lequio, y sus hermanos ya han podido conocer a la pequeña. Dos meses y 11 días después de conocer que había sido 'madre' por gestación subrogada, la presentadora ya ha aterrizado en España y ahora es momento de disfrutar de nueva vida.

Durante estos meses hemos podido hablar con Ra, amigo íntimo de la actriz, y siempre nos ha confesado lo mismo... que estaba muy contento por el paso que había dado Ana y que desconocía su intención de hacer realidad el sueño de Aless Lequio.

Este miércoles, después de que la presentadora aterrizase en España, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Ra y nos ha asegurado que su vuelta es una alegría "enorme" y que "por fin" se encuentra en su casa. Además, nos ha desvelado que "todavía no" ha ido a conocer a la bebé.

"Ya está aquí, que es lo importante y cuando pueda, ya nos veremos" nos comentaba Ra y es que todavía no ha podido visitarlas porque "acaba de llegar, tiene que reposar, tienen que descansar ambas y ya nos veremos". Eso sí, su amigo está feliz por las dos, al igual que sus hermanos, con quienes no ha hablado, pero sí que ha visto sus declaraciones en la tele: "Lo he visto en la tele, todos súper felices, es una noticia maravillosa".

Por último, Ra nos ha asegurado que "tengo mi corazón lleno de amor para las dos" y que "cuentan las dos conmigo y con mi corazón". Sin querer entrar en más detalles, el amigo de la Obregón ha dejado claro que su vuelta ha sido una de las noticias más alegres de estos días: "Es un día muy bonito y esperado, hasta el cielo está contento, han traído la luz".