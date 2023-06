Ra, íntimo amigo de Ana Obregón, confiesa que todavía no ha podido conocer a Ana Sandra. ¿Por qué?

MADRID, 7 (CHANCE)

Después de dos meses y medio en Miami, y hace justo una semana, Ana Obregón regresaba a España con su nieta Ana Sandra en brazos. Volcada en la pequeña, rodeada de su familia -que está recuperando el tiempo perdido pasando todo el tiempo posible con la presentadora y la hija de Aless Lequio- y ultimando los detalles de su reaparición en la presentación de su libro 'El chico de las musarañas', que tendrá lugar este miércoles a las 12.00 horas, la bióloga apenas ha salido de su casa estos días.

El pasado viernes Ana se separaba unos minutos de la pequeña para ir a la peluquería a retocarse el color y, de paso, comprar unas pastas a la prensa para agradecer el cariño y el apoyo que ha recibido desde su llegada a Madrid. Pletórica, la actriz confesaba que había "vuelto a nacer" y revelaba que por el momento apenas había recibido ninguna visita porque tanto la niña como ella todavía estaban adaptándose a su nueva vida en España.

Desde entonces no se ha dejado ver, pero con quien sí hemos podido hablar ha sido con su mejor amigo, Raúl Castillo 'Ra', uno de sus férreos defensores y el posible padrino de Ana Sandra por la amistad que le une a Ana desde hace años.

Sin embargo, y para nuestra sorpresa, el conocido relaciones públicas ha revelado que por el momento, y a pesar de que llevan una semana en Madrid, todavía no ha podido conocer en persona a la pequeña. ¿El motivo de que no haya ido a la casa de la presentadora para reencontrarse con ella en este momento tan especial y ver por primera vez a la niña? Ra lo deja en el aire y no da ningún tipo de explicación, pero sí confiesa con una sonrisa que si no ha estado todavía con abuela y nieta no será por falta de ganas: "Con todas, con todas".