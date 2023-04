Ra, el mejor amigo de Ana Obregón, feliz tras la confirmación de que la pequeña es su nieta

MADRID, 5 (CHANCE)

No se habla de otra cosa. Después de días en los que la expectación respecto a la paternidad de la hija recién nacida de Ana Obregón no ha dejado de aumentar, la presentadora ha roto su silencio para presentar en portada de ¡Hola! a su pequeña -cuyo nombre es Ana Sandra Lequio- y anunciar que la niña no es su hija sino su nieta.

Con su nacimiento, la bióloga confiesa que ha cumplido con la última voluntad de su hijo Aless Lequio, que una semana antes de fallecer -el 13 de mayo de 2020- les dijo a ella y a Alessandro Lequio que quería ser padre y dejar descendencia en esta vida aunque él ya no estuviese.

Unas declaraciones que han causado un gran revuelo en nuestro país y a las que ya ha reaccionado el entorno más cercano de Ana Obregón. Uno de sus íntimos amigos, Raúl Castillo 'Ra', ha confesado su "felicidad absoluta y plena" porque la actriz, "que era quien tenía que hablar", lo haya hecho: "Es una entrevista preciosa y la niña habéis visto que es para comérsela. Lo más bonito que hay es una vida nueva" ha afirmado.

Confirmando que tiene "contacto" con ella, Ra ha reiterado -como hizo cuando se hizo público que la bióloga había sido madre- que él desconocía los planes de su mejor amiga y, por tanto, tampoco estaba al tanto de que la niña fue concebida con esperma de Aless y, por tanto, no es hija de Ana sino su nieta: "Yo lo que dije desde un principio es la verdad, yo no sabía nada, corazón. Pero lo prefiero porque me ha hecho tan feliz" reconoce.

"Ella lo ha contado, lo ha dicho en una entrevista preciosa y es quién tenía que hablar" ha asegurado cuando le hemos preguntado por el último deseo del joven antes de fallecer, asegurando que si la presentadora decidiese darle un hermanito a la pequeña Ana Sandra, él la apoyaría: "Yo en la vida siempre lo que hago es apoyar a mis amigos. Me encanta verlos felices". "Solo ella sabe por lo que ha pasado, que han sido unos años que a nadie se le desea eso" afirma.

Sin embargo, y muy discreto, Ra ha evitado pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que Alessandro Lequio no estaría a favor de la decisión de Ana y en un principio habría intentado disuadirla. "Yo que sé, no tengo ni idea. Yo me preocupo de tener mi buen rollo con mi amiga, de seguir siendo amigos y queriéndonos, apoyándonos y compartir algo tan bonito" ha confesado, reconociendo que aunque no tiene contacto con el italiano sí le tiene "un cariño y un respeto profundo".

Sobre las declaraciones de la actriz asegurando que no piensa aceptar ninguna crítica por su maternidad que no venga de un padre o una madre que hayan perdido un hijo, su íntimo amigo se muestra totalmente de acuerdo con ella y, afirmando que "bastante razón tiene" de que en el siglo XXI se juzguen este tipo de cosas, ha mostrado su apoyo incondicional a Ana una vez más: "Pero vamos, absolutamente la defiendo, la quiero, la amo y me ha hecho el hombre más feliz del mundo. La apoyo con todo mi corazón. Ella está inmensamente feliz y es una noticia preciosa".

Aunque confiesa que le encantaría -"haría así y me iría ya para allá"- Ra no podrá viajar a Miami para conocer personalmente a la pequeña, a la que ya ha visto por videollamada, pero sí se ha ofrecido, si Ana así lo decidiese, a ser el padrino de Ana Sandra. "Claro que me gustaría en un momento dado" ha reconocido. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!