Rafa Mayoral (Podemos) dice que "no se deberían vetar" debates como los "abusos de Iberdrola en los embalses"

CÁCERES, 26 (EUROPA PRESS)

El diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral ha considerado que "no se deberían vetar debates en las instituciones" sobre asuntos como la Monarquía o "hablar de los abusos de Iberdrola con los embalses".

Rafa Mayoral se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres, donde ha participado en la charla 'Crisis de la Monarquía y Horizonte Republicano', junto a la profesora de Derecho Constitucional Silvia Soriano, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y el diputado Joaquín Macías.

"No nos están dejando hablar sobre la crisis de la Monarquía en el Parlamento", ha lamentado el diputado de Unidas Podemos, quien ha señalado que, por este motivo, se están desarrollando estos encuentros por todo el territorio nacional.

"Como no nos dejan debatir en el Parlamento sobre el hecho de que tengamos a una persona en la Jefatura del Estado que es un irresponsable, lo hacemos en la calle con la gente", ha dicho Mayoral.

El diputado de Unidas Podemos ha añadido que en una democracia "no debería de haber temas tabú y que no se deberían vetar ciertos debates en las instituciones", tras lo que ha señalado que "al igual que no se puede vetar hablar de la Monarquía, tampoco se puede vetar hablar del oligopolio".

Y es que, según Mayoral, en las instituciones también se debería poder abordar "los abusos que, por ejemplo, ha cometido Iberdrola con los embalses durante este tiempo", según informa Podemos en nota de prensa.

Por su parte, la portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha explicado que la crisis de la Monarquía es un "tema trascendente" para la sociedad, "que nos afecta además a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país porque tenemos a al rey emérito huído".

Por eso, De Miguel ha abogado por abrir estos espacios de reflexión al conjunto de la sociedad y que también se puedan desarrollar en las instituciones.

"Sin embargo, aquí en Extremadura hablar de la Monarquía está vetado", ha dicho la portavoz recordando que la Mesa de la Asamblea ha impedido en dos ocasiones iniciativas de Unidas Por Extremadura relativas a los negocios ilícitos del rey emérito.