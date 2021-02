Rafa Mora aparece en 'Sálvame Diario' con bigote y causa sorpresa

MADRID, 26 (CHANCE)

Rafa Mora ha acudido hoy a 'Sálvame Diario' completamente afeitado y con bigote, algo que ha llamado mucho la atención a todos sus compañeros, pero que ha causado un revuelo en redes sociales que nos ha fascinado... ya que son muchos los que opinan que le sienta muy bien este nuevo cambio de look.

El colaborador del programa sorprende de vez en cuando con algunos cortes de pelo que no esperamos e incluso con nuevas formas de vestir. Lo cierto es que ya queda muy poco de ese Rafa Mora que apareció por primera vez en 'MyHyV', un chico de barrio muy malote que solamente mostraba músculo en pantalla y que no tenía problema alguno para levantarse la camiseta cada vez que se lo pedían -y cuando no- ante la cámara.

Como decíamos, Rafa Mora se ha dejado ver hoy en el plató del programa y son muchos los que le han comparado con Freddie Mercury, el gran cantante, aunque lo cierto es que el colaborador solo tiene parecido en el bigote.

El que fuera tronista de 'MyHyV' ha confesado que para él es todo un orgullo que le comparen con el artista ya que siempre le ha admirado y además, le encantaría bailar como él... Lo cierto es que nosotros le vemos espectacular porque el peinado también se lo ha adecentado, poniéndose la raya en el lado derecho.