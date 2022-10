Rafa Mora asegura que no ha hablado mal del padre de Anabel Pantoja

MADRID, 7 (CHANCE)

Rafa Mora ha estado en la palestra mediática estos días porque se ha hablado de la dureza con la que ha criticado a Anabel Pantoja y sobre todo, la manera en la que le abordó en el aeropuerto cuando volvía de vacaciones con Yulen Pereira. Esta noche, la influencer se sienta en el 'Deluxe' y contestará a todos... pero, ¿está el colaborador preparado para el cara a cara?

Hemos hablado con Rafa y nos ha confesa estar molesto con María Patiño por acusarle de haber hablado mal del padre de Anabel Pantoja: "estoy un poco molesto con algunos de mis compañeros porque se van inventando cosas sobre la marcha. Yo creo que a veces se queda en shock y sueltan lo primero que les viene a la cabeza".

De hecho, nos desmiente que haya hecho declaraciones en contra del padre de su compañera: "acabo de ver un vídeo que me han pasado de María Patiño diciendo que yo he hablado muy mal del padre de Anabel y que he gestionado muy mal el tema de su enfermedad, que he opinado y he dicho cosas que no le han sentado bien a Anabel. Es totalmente incierto, no he hablado".

Además, Rafa nos ha asegurado que no da credibilidad a la historia de Laura Cuevas en la que asegura que Anabel Pantoja se acercó a su ropa interior: "eso que se contó de que olía mis gallumbos cuando no estaba y tal, se lo tendrán que preguntar a laura cuevas que es la que dice que estaba allí. Yo eso ni me lo creo, no veo a Anabel capaz de hacer ese tipo de tonterías".

Pero lo cierto es que poco dura la buena sintonía, ya que el colaborador ataca a su compañera recordando que ella no sabe valorar el programa: "yo voy a mi trabajo como todos los días, al trabajo que adoro. Jamás he dicho que mi trabajo sea una mierda, como ella, ella sí que lo ha dicho". Aunque está encantado de volver a trabajar con ella esta noche: "encantado de cruzármela mañana, de coincidir mañana en el plató. Creo que es una tía que le aporta mucho al formato, al programa y que nos viene bien".