Rafa Mora cuenta el pasado que tuvo con José Luis Moreno

MADRID, 30 (CHANCE)

No se habla de otra persona que no sea José Luis Moreno tras su detención por estafa y blanqueo de capitales. Esto lo único que ha conseguido es avivar el fuego y esta mañana las redes sociales se hacían eco de la actitud tan agresiva que tuvo en el plató 'Hable con ellas' con Yolanda Ramos y el gesto tan feo que le hizo a Sandra Barneda.

Esta tarde en el plató de 'Sálvame Diario' se ha tratado un tema que nos ha hecho dejarnos completamente sorprendidos. Rafa Mora hizo un par de cameos con él y nunca recibió el dinero que se le prometió... aunque el colaborador no quería ir más allá, Kiko Hernández ha sido el encargado de sacarle todo lo que los espectadores estábamos deseando escuchar.

Aunque Rafa no llegó a ir a su casa, se lo propuso en varias ocasiones: "Solo le vi en persona el día de rodaje, me invitó a su despacho y enseguida entendí que me ofrecía un tipo de ayuda, me dijo que era un tío con ángel y con estrella y me dio nombres de gente a la que había ayudado y me los puso como ejemplo. Me dio el número de teléfono y me fui contento".

El colaborador aseguraba que el trato profesional que quería José Luis Moreno iba más allá de lo normal: "A las dos semanas le mandé un mensaje, meramente profesional, aunque fue correcto conmigo no soy gilipollas y había oído cosas. Me contestó que no había entendido nada y que ese mensaje lo iba a borrar y que haría como si no lo hubiera leído. No voy a decir si lo guardo o no. Cuando pasaron un par de meses me volvió a escribir, me dijo que si quería tomarme un café en París con él".

En resumen, Rafa Mora fue el objetivo de José Luis Moreno durante una temporada y quería que cayese en esa red profesional que tendía para tener un tipo de relación diferente con él, algo a lo que nunca accedió el colaborador de 'Sálvame Diario'.