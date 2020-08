Rafa Nadal: "Como a todos, el confinamiento me ha pasado factura"

MADRID, 9 (CHANCE)

Go Spain, el documental que plasmará la reconstrucción, promoción y recuperación económica de España tras la crisis actual a través de la cultura, la gastronomía, el deporte, el arte, la música y el entretenimiento, está viviendo sus últimos días de grabación en Mallorca. Para celebrar tal acontecimiento, sus embajadores, entre los que se encuentran Cayetana Guillén-Cuervo (narradora y coproductora de Go, Spain!), las actrices Cristina Castaño y Teresa Riott, el grupo musical Dvicio y la deportista Eli Pinedo, presentes actualmente en la isla para celebrar el fin del rodaje, se encuentran inmersos en un viaje alrededor de la isla para conocer, de primera mano, los motivos por los que Mallorca se ha convertido en la última parada de Go Spain y por los que ha sido escogida como una de las piezas angulares de este proyecto.

Para dar el pistoletazo de salida a esta ruta alrededor de Mallorca para conocer sus rincones más especiales y singulares, los embajadores han sido obsequiados con la visita a la Rafa Nadal Academy by Movistar donde el laureado tenista (el mayor exponente español de este deporte a nivel mundial) les ha recibido y les ha permitido presenciar uno de sus entrenamientos. Rafa Nadal es una de las piezas clave en Go, Spain!, siendo uno de sus embajadores más queridos y respetados.

De este modo y haciendo gala de la humildad, generosidad y del compromiso que Nadal dispone con todos los proyectos con los que se involucra, el tenista ha querido ser anfitrión en su tierra natal e invitar a los embajadores de Go, Spain! a conocer, de primera mano, todos los rincones de su academia, además de poder presenciar un entrenamiento.

En su encuentro con los embajadores de Go, Spain!, Rafa Nadal ha afirmado que "como a todos, el confinamiento me ha pasado factura, pero también he sacado de él un lado positivo: el tiempo que he podido tener para pensar cómo se puede hacer las cosas mejor y cómo podemos construir el mundo que queremos" afirma el tenista.

El broche de oro del rodaje del documental, que comenzó el pasado 12 de junio con las primeras entrevistas en remoto con los embajadores, se producirá el 7 de agosto en el GPRO Valparaíso Palace Hotel & Spa donde se celebrará una gran fiesta con los embajadores de Go, Spain! y todo su equipo. El documental se estrenará en la plataforma Filmin en noviembre de 2020 y se distribuirá en España y el resto de Europa, China, Estados Unidos, Brasil, Japón, Corea del Sur, Taiwán e India. Los beneficios se destinarán al Banco de Alimentos para paliar las consecuencias del COVID-19 y ayudar a los más vulnerables.