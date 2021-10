Rafael Amargo aclara por qué ha contratado a Carla Vigo para su espectáculo

MADRID, 21 (CHANCE)

Rafael Amargo se ha convertido en noticia después de contratar a la sobrina de la Reina Letizia, Carla Vigo, para su espectáculo 'Yerma', ofreciendo así a la joven la oportunidad de cumplir su sueño de dedicarse al mundo de la interpretación y de demostrar su valía nada más y nada menos que a su lado, uno de los bailaores más importantes de nuestro país.

Un 'fichaje' que ya ha desatado las primeras críticas, puesto que hay quien afirma que la hija de Érika Ortiz no está preparada para una obra tan exigente, en la que los actores lo dan todo tanto a la hora de bailar como de dejarse la piel dando vida a los personajes de la obra de Federico García Lorca.

Unas críticas que Rafael no entiende, por lo que no ha dudado en salir en defensa de Carla, a la que da un voto de confianza: "Ella va a estar en Yerma haciendo un personaje, el de María, el de la amiga fértil de Yerma, es un personaje muy bonito y creo que para debutar ella en el teatro es el personaje, porque no es la carga de un súper protagonista. Es una responsabilidad grande pero es lo que debe hacer si quiere ser actriz, hacer un trabajo digno, estamos criticando las cosas antes de verlas. Si no ha debutado por qué dicen que es mala actriz, no ha debutado".

"Es una chica muy ilusionada por su trabajo, no todo el mundo tiene esa carga encima, por qué no hacer lo que quiera, tiene esa vocación. Ahora tiene que demostrar que lo hace bien, si no vale, siempre está a tiempo de cambiar, no es la primera persona que tiene un trabajo y cambia", apunta el bailaor, convencido de que "si lo hace bien, nos va a dar una sorpresa, toda la vida ha bailado de pequeña".

Por eso, y a pesar de no haberla visto bailando "porque la necesito como actriz", Amargo confía totalmente en Carla. "A guion sabido no hay mal actor y creo que el personaje que se le ha dado está hecho a la medida. Lo que le doy es para que está brillante, para que esté bien y cuidarla, confiesa.

"En el sitio que la he puesto es para que no titubee, no quiero que pase irritación y lo haga mal. Lo que quiero es que le caye la boca a más de uno, juzgamos las cosas antes de verlas, todavía no ha debutado", apunta, desmintiendo que haya contratado a Carla por ser la sobrina de la Reina: "Yo en este caso es porque soy igual de rebelde que en ese sentido, quiero que no señale el pueblo a nadie ni la tomen con la chiquilla, yo para llenar teatros no necesito a nadie, yo no tengo subvenciones, yo gracias a Dios si le puedo dar las gracias desde aquí a toda mi gente es que me llena las taquillas con su esfuerzo, no soy un artista de subvenciones, soy un artista que me lo curro".

"Yo esto es porque verdaderamente me apetece ayudarla y creo que lo necesita la chica, por qué no, si es válida que lo demuestre", afirma seguro de que Carla no le decepcionará con esta oportunidad que le brinda con 'Yerma'. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!