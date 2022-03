Rafael Amargo confiesa quién le ha dado la espalda en su peor momento

El bailaor, convencido de que hay una "mano negra" contra él, asegura que está convencido de que no entrará en prisión

MADRID, 10 (CHANCE)

Rafael Amargo está atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida. 15 meses después de su detención acusado de los presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, la Fiscalía pide para el bailaor una pena de prisión de 9 años.

Asegurando que hay "una mano negra" en su contra, el granadino está dispuesto a luchar para que se reabra la investigación que derivó en su detención y, centrado en defender su inocencia, ha roto su silencio en una exclusiva en la revista Diez Minutos.

"No tengo miedo porque sé que no he hecho nada malo. Sería una injusticia", apunta, convencido de que no entrará en prisión y con ganas de que termine ya esta pesadilla que tanto daño le ha hecho a nivel profesional. Y es que la retirada de su pasaporte ha truncado diferentes proyectos que tenía en el extranjero y cree que se debe a una medida de presión para que admita sus delitos y pacte con la Fiscalía: "Han llegado a decir 'a ver si se muere de hambre y se ve obligado a pactar con nosotros'", sostiene.

Sin embargo, Rafa no se rinde y, como nos ha contado en su reaparición tras estas controvertidas declaraciones, "estoy recuperando la sonrisa y vida". "He empezado a entrenar y a ponerme las pilas porque el día 25 estreno en Jerez" avanza ilusionado, asegurando que no piensa dejar de trabajar a la espera del juicio que podría acabar con él en prisión.

Un asunto pendiente que, reconoce, es "el proyecto más importante que me acontece", pero le toca "paciencia y esperar", porque todo va "muy despacio". "La presión se lleva por dentro", confiesa, explicando cómo avanza el recurso que ha presentado contra la petición de la Fiscalía: "Ahora estamos con las cintas, la otra mitad ha desaparecido, cómo preparas una defensa si se ha perdido. Lo alargan todo, todo es un recurso, todo es pedir".

"Ha sido un año muy duro y he pasado lo más grande pero confías porque estás tranquilo porque sabes que no has hecho nada. Es duro por el estigma social", asegura, confesando que a pesar de que su hijo mayor le ha rechazado y con el pequeño se han metido en el equipo de fútbol, "no tengo vergüenza porque no tengo por qué avergonzarme". "Yo no lo haría con nadie, pero la gente va a lo suyo y entiendo que ante la duda eligen. Las respeto, pero luego me tocará a mí", advierte.

Una de esas personas, la mujer con la que compartió varios años de su vida y la madre de sus dos hijos, Yolanda Jiménez, con quien revela que está muy dolido: "Con ella hablo poco. Todavía estoy esperando a que me llame y me diga algo". "Ella está en su mundo y así tiene que estar pero yo no estaría así. Para las cosas importantes, las personas tiene que estar, sobre todo cuando tienes criaturas por medio", se lamenta.

Por suerte, cuenta con el apoyo incondicional de su mujer, Juliana Bongianino, uno de sus pilares en el momento más duro de su vida.