Rafael Amargo se enfrenta a Irene Chamorro horas antes de su espectáculo en directo

MADRID, 17 (CHANCE)

Tras el comienzo del año, Rafael Amargo acumula nuevos problemas en su faceta profesional dónde ahora una de las participantes de 'Yerma', Irene Chamorro, ha contado su experiencia, que según ella, no ha sido del todo buena.A pesar de la amistad que el artista compartía con Irene, esta no ha dudado en sentarse en el plató de 'Viva la Vida' para contar que el bailaor no ha cumplido con lo que le había prometido economicamente hablando a ella, pero tampoco a su hermana Chelo. Ante el testimonio de la que fuera la última pareja de Antonio Flores, Rafael no se ha quedado callado y ha llamado al program de Emma García para contar su versión de los hechos.Respondiendo a la negativa de Amargo a pagar la estancia de las Chamorro en Madrid durante su articipación en el espectáculo, algo que supuestamente habían acordado, el bailaor explica: "El piso que cogí para ella no les convenía, era donde los anticuarios del Rastro y ahora estoy yo aquí. Yo estoy muy tranquilo porque a Isabel Rabago y al director del programa les he enviado unas nominas con lo que han cobrado. Con todo lo que estoy pasando y ella ahí está, me gustaría que estuviera presentando su disco, pero está vendiéndome" comentaba el bailaor durante su intervención.Con el apoyo de muchos de los colaboradores del programa, Amargo ha aportado las nóminas y los contratos con los que han trabajado Irene y su hermana: "Has estado 20 días trabajando con un brazo escayolado, era para haberte dicho que así no se podía trabajar, pero eres mi amiga y te he dejado trabajar. Yo te voy a pagar cuando cobre de la taquilla" argumenta Rafael sobre el dinero que reclama Irene Chamorro.En medio del complicado momento que atraviesa Rafael Amargo tras su paso por prisión acusado de tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal, el bailaor está muy dolido por este nuevo ataque que proviene de alguien a quién él consideraba una amiga: "Las cosas con el amor se hablan, el día que yo hable os pongo firme a todos. Tu hermano Bernando me ha enviado un mensaje que se le debería caer la cara de vergüenza. Entiendo que te haya venido bien ganar dos duros, pero no es verdad lo que dices".