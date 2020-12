Rafael Amargo habla del debut de Blanca Romero en "Yerma"

MADRID, 30 (CHANCE)

Blanca Romero se subió por fin la tarde del pasado martes a las tablas del Teatro de La Latina para debutar en "Yerma" al lado de Rafael Amargo, tras convertise en una de las protagonistas del estreno del espectáculo hace un mes por su supuesto abandono tras la detención del bailarín.

Amargo, pletórico tras el debut de Blanca, nos ha contado cómo ha visto a la actriz en su papel de "Yerma" y se ha lamentado del daño que le hicieron los medios de comunicación al publicar que la asturiana había decidido abandonar el espectáculo cuando no era cierto.

- CHANCE: ¿Cómo ha ido?

- RAFAEL: Muy bien, estamos contentos, era el estreno de Blanca, tanto como se había dicho ya veis que no pasa nada, ella está aquí trabajando. Cuando pasa esto cómo os sentís, habíais dicho que no iba a venir. Yo como persona me siento atacado, no se había ido a ningún lado, estaba aquí. Ahora ha estrenado y con este rigor, con un montón de amigos, compañeros como el maestro Antonio Canales que hoy le han dado la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

- CH: ¿Cómo has visto a Blanca?

- RAFAEL: Muy nerviosa pero muy segura, es una persona que cuando escuchó todo esto le afecto, decía voy a estar con más cojones. Creo que el espectáculo en los tiempos que corren está funcionando muy bien la taquilla, es verdad que esto no era como antes, llevamos un mes en carteles y nos queda un mes más, eso está bien, sobre todo para todo artista.

- CH: Todo el mundo habla del éxito.

- RAFAEL: Yo creo que os tenéis que quedar con esto, que como están las cosas estamos dando trabajo a muchos artistas, vosotros también sois profesionales en lo vuestro, os he dicho que siempre os atiendo porque todos mis primos y hermanos trabajan en este medio.

Además, Amargo ha protagonizado un nuevo encontronazo con María Patiño al negarse a atender a su programa, "Socialité", que estaba emitiendo en directo a las puertas del teatro. Enfadado, y asegurando que la presentadora no era la "protagonista del evento", el bailarín la dejó con la palabra en la boca.