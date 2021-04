Rafael Amargo habla sobre Rocío Carrasco

MADRID, 21 (CHANCE)

Rafael Amargo asegura que iba a ir a esta edición de 'Supervivientes' pero que no era el momento: "Creo que no es el año para hacer esas cosas. Demasiado exponerte, es agarrarse a un clavo ardiendo cuando quedarte en tu casa y pasar fatigas sale más rentable a la larga". Sobre el casting de este año, se muestra muy sincero: "Canales y agustín bravo son los más grandes de esta edición, qué bien, me pongo a ver el programa y no conozco a la mitad, son gente del día a día, tiene que haber un casting variado, pero me alegro de no haber ido a esta edición, ya me tocará otra".

Sobre la relación de Antonio Canales y Fidel, Rafael explica cuál es su relación: "Antonio que era amigo y vecino le ofreció su casa hasta que rocío salió del hospital y vio lo que pasaba. Creo que ahí la familia se metió a defender una cosa que solo debería haber dicho la dueña de la casa, por muy tío tuyo que sea. Antonio se portó muy bien con Fidel y ellos se quieren mucho, como familia".

Conocedor del documental de rocío Carrasco, rafa también da su opinión: "Rocío carrasco me parece una mujer muy entera, merece mis respetos, es una mujer que siento y veo la soledad que también ha tenido que vivir, el poco apoyo de personas, pronto se le fueron sus seres más queridos, eso es muy difícil. Yo tengo la suerte de tenerlos a todos conmigo, ese exceso de amor me hace ser así de rebelde. Me da mucha cosita en el alma de cómo lo ha podido pasar" a pesar de todo cree que ya no debería hablar más: "de todas formas lo que hay que contar ya se ha enterado uno, lo demás ya son minucias que creo que están de más. Creo que la gente que haya escuchado se puede posicionar en un sitio o en otro pero que todo lo que sea seguir hablando, creo que irá en contra de ella, ya lo hemos visto, lo hemos llorado y lo hemos vivido. Yo no soy nadie para opinar, pero se me parte el alma sobre todo de que una madre y unos hijos, de la manera que sea, no tengan por lo menos una relación, que no se quieran".

Sobre la difícil situación por la que pasó en los últimos meses, Rafael reconoce: "Todavía estoy un poco consternado por muchas cosas, tengo que esperar que salga el juicio que evidentemente estoy muy tranquilo, pero lo estamos pasando mal porque todos somos una familia muy unida y muy entera. Mi padre, mi madre, mis hijos... no pasa nada, para eso está, ahora se demostrará y ya está, pero la presunción de inocencia no ha existido. Creo que ha sido excesivo... al paredón. Yo me asusté, evidentemente si es otro no le pasa eso. Las personas que son mediáticas tienen que ser un ejemplo para estas cosas" el artista cree que ha habido amigos que no se han posicionado: "En una cosa así yo siempre opinaría, no podría ser imparcial y algunos amigos no se han presentado, estarán invernando con el Covid".