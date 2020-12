Rafael Amargo insiste en que Blanca Romero no ha abandonado "Yerma"

MADRID, 11 (CHANCE)

Una semana después de su puesta en libertad tras pasar tres días en los calabozos acusado de pertenencia a grupo criminal y supuesto tráfico de estupefacientes, Rafael Amargo, centrado en su espectáculo "Yerma" - que está teniendo una gran afluencia de público - nos cuenta cómo se encuentra y se pronuncia, una vez más, sobre la información, según él falsa, de que Blanca Romero ha abandonado la obra a causa de su detención.

- CH: ¿Qué tal estás, hace una semana que saliste de los calabozos?

- RAFAEL: Guau, no quiero mucho de este tema porque verdaderamente ante una cosa fuera de lugar, la persona que tiene sentido común sabrán que esto hay que hacerlo como hay que hacerlo.

- CH: Ha sido una semana intensa.

- RAFAEL: Sí, estoy como consternado, flipado.

- CH: Querías romper las tablas. ¿Lo has hecho?

- RAFAEL: Eso tenéis que preguntarle a la gente. Espero que hayan dicho cosas bonitas.

- CH: Sientes el apoyo de tu grupo.

- RAFAEL: De mi grupo y de la gente, evidentemente hay gente que hablará de una manera, gente de otra, pero yo me quedo con lo que viene aquí todos los días, la taquilla está funcionando muy bien.

- CH: Has dejado de seguir a Blanca Romero por redes.

- RAFAEL: Mentira. Mentira, no tengo el teléfono por lo que no tengo la aplicación de Instagram abierta. Yo las noticias que tengo hablando con ella es otra cosa, yo salgo aquí y me contáis vosotros mi vida.

- CH: Pero no participa.

- RAFAEL: Pero quién ha dicho que no participa.

- CH: Porque no se la ve en la obra.

- RAFAEL: Pero es que vendrá cuando tenga las vacaciones de su hijo, porque es una señora que tiene un hijo. Es que también no quiero contar todo. Vive en Gijón y a lo mejor nos vemos más de lo que piensas.

- CH: Ella ha dicho que quien hacer lo que quiere de verdad gana, aunque pierda.

- RAFAEL: Eso es una metáfora.

- CH: Confirmas que vendrá.

- RAFAEL: Yo no confirmo nada, yo solo digo que me quiero seguir viniendo todos los días a bailar. Todavía no me he puesto hacia arriba para disfrutar de la foto. Vosotros os imagináis lo que es esto sin comértelo ni bebértelo, yo llevaba cinco años sin salir mucho en los medios. Los realities los he hecho e Italia, en Francia, he decidido estar alejado y de repente me encuentro esto.

- CH: Pero hay un punto de disfrute.

- RAFAEL: Yo como voy a disfrutar de esto. Yo no disfruto de las cosas que son mentira, yo disfruto de mi espectáculo, yo lo que esto es sufriendo no divirtiéndome. Yo disfruto de las cosas que son arte, cómo voy a disfrutar de esto, anda que las preguntas que me haces. El circo mediático nunca me ha gustado. Yo el otro día a la una del mediodía confirmé que no iba a ir al programa y estuvieron cebando hasta las 10 de la noche. Es muy fácil, hay que llevar a personajes cercanos, a la segunda pregunta se cae el personaje, pasa lo que pasó 14 de audiencia.

- CH: ¿Es cierto que estuviste en los calabozos en Marruecos?

- RAFAEL: Yo me hice fotos en mi casa de Marruecos, cuando volví para hacer Expedición Imposible me pararon en el aeropuerto, me tienen detenido y hasta las siete de la mañana que es cuando llega el juez no me enteré de nada. Ponía Jesús García Hernández, cuando me ve entrar me dice Rafael Amargo y nada, acabé metiendo a la hija en La Voz. Entré detenido y salí por todo lo alto.

- CH: Tus padres más tranquilos.

- RAFAEL: Son unas personas mayores, divinas, creo que algunas veces se han excedido, luego mi padre pidió perdón porque es un caballero. Ya estoy hablando mucho, adiós.