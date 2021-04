Rafael Amargo muestra su opinión acerca del documental de Rocío Carrasco

MADRID, 11 (CHANCE)

Mucho se está hablando del documental de Rocío Carrasco y es que cuando pensamos que ya no hay más que decir, llega Rafael Amargo y nos muestra su más sincera opinión acerca de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. El bailaor flamenco ha estado muy pendiente de lo que la hija de Rocío Jurado ha contado entre cámaras y tiene la sensación de que ha sobrepasado el límite, de hecho se atreve a darle el consejo de 'cortar' y no decir nada más.

"Me da cosita porque yo creo que es demasiado, las cosas cuando se extienden pierden. Si yo hubiera sido ella, creo que ya hubiera cortado" ha sido la opinión de Rafael Amargo ante la pregunta obligada sobre el documental de Rocío Carrasco. Y es que el bailaor flamenco es amigo de Antonio David y cuando le nombramos a Olga Moreno nos confiesa que: "Me da mucha cosita estar en esa piel".

Rafael era uno de los rostros conocidos que sonaban como concursante de 'Supervivientes 2021' y al final ya hemos podido comprobar que no es uno de los participantes de este año. Esto tiene un porqué que él mismo nos ha explicado: "Coincidía con la película y al final tampoco era este el año en el que había que hacer nada". En cuanto a si está siguiendo la edición, asegura que: "Lo vi el otro día, pero me cuesta engancharme porque no conozco más que a cuatro o cinco, los demás son estos chicos de los tronos".