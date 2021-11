Rafael Amargo nos desvela cómo es Carla Vigo como actriz

MADRID, 6 (CHANCE)

Carla Vigo ha dado mucho que hablar en los medios de comunicación, sobre todo desde que se ha convertido en una joven que aspira a ser actriz y que ya está haciendo sus primeros pasos encima de las tablas de los escenarios. Ha sido Rafael Amargo quien le ha dado esa oportunidad y hemos hablado con el artista para que nos explique cómo ve a la sobrina de la Reina Letizia interpretando.

Rafael Amargo nos ha desvelado cómo es Carla como actriz: "Las críticas han sido muy buenas, yo no iba a permitir que fueran malas, es una chica que está empezando, un personaje no difícil, vulnerable, a todo el mundo le ha encantado. Hombre si se estrena y le dan cinco horas con Mario, no, pero claro, hay que empezar una carrera, tiene 21 años, está bien, yo le he dicho que tiene que bajar su* tiene cosas muy bonitas, es muy espontánea".

Asegura además que si los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, se plantean ir a ver a su sobrina, carla vigo, al teatro están más que recibidos: "Es su tía, es muy querida y comprometida, si sus majestades los reyes tienen que venir, han venido antes cuando no estaba la sobrina, ahora con más motivo". Además confirma que hace unos días la joven estaba apenada por perderse el cumpleaños de su prima, Leonor: "el otro día fue el cumpleaños de Leonor y Carla no pudo ir porque estaba trabajando y decía 'qué pena que no puedo estar con mi prima'. Ella está encantada, es muy receptiva, parece que no se da cuenta y luego lo hace".

Sobre si ya tiene en su poder el tan esperado pasaporte para salir al extranjero a derrochar su profesionalidad, Rafael Amargo nos confirma, haciendo referencia a Isabel Pantoja, que: "Lo hemos solicitado por tercera vez y ya tienen que darlo porque así tiene que ser, no se lo dieron a Isabel Pantoja porque tenía que trabajar".