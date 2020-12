Rafael Amargo y su pareja acudieron a casa de los padres tras salir de los juzgados

MADRID, 4 (CHANCE)

Rafael Amargo y los demás detenidos han quedado en libertad y han salido de los Juzgados de Plaza Castillas directos a sus domicilios. El productor del artista llegaba a su domicilio con el rostro completamente tapado y asegurando que no quería contestar a ninguna pregunta, a pesar de eso nos ha animado a ir al teatro.

El bailaor flamenco llegaba a casa de sus padres donde confesaba a las cámaras que estaba: "En libertad absoluta, tengo que dejar el pasaporte por si me voy del país". En cuanto a los supuestos problemas con las drogas, ha dicho en tono irónico: "Yo no era, era otro".

La novia de Rafael Amargo salía del juzgado confesado que estaba más tranquila: "Sí, ha sido todo un malentendido, gracias. Ahora seguiremos con la función". En cuanto a cómo se encontraba su pareja, explicaba que: "Está muy bien, pero ha sido muy duro y más por algo que era injusto".

El productor del artista llegaba a su domicilio confesando que: "Ha sido todo un error, vayan al teatro", además no dudaba en aconsejar a la prensa: "Ir al teatro que es lo que tenéis que hacer y hasta que no se demuestren las cosas los demás somos inocentes, no perseguir a la gente así. No voy a entrar".

En cuanto a por qué iba con un pañuelo tapándose todo el rostro, ha explicado que: "Me tapo porque protejo mi intimidad lo mismo que tú tienes derecho a preguntarme. Por favor ir al teatro". Con cierto tono humorístico nos ha confesado que su estancia en los calabozos ha sido: "Maravilloso".