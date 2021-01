Rafael Amargo, reconciliación pública con su padre por su cumpleaños

MADRID, 4 (CHANCE)

Rafael Amargo cumplió 46 años el pasado domingo y, para celebrarlo, se subió a las tablas del Teatro de La Latina para conseguir un nuevo lleno de público con su espectáculo, "Yerma". Lo que no se imaginaba el bailarín es que sus compañeros - y su mujer, Luciana Bongianino, la primera - le habían preparado una sorpresa de lo más especial para celebrar con su público un día tan especial, y al terminar la obra sus padres subieron al escenario con dos tartas para que soplase las velas de su cumpleaños.

Una sorpresa que ha emocionado profundamente a Amargo ya que, como él mismo ha confesado confirmando unos rumores que negó vehementemente hace tan sólo unos días, llevaba un tiempo enfadado con su padre, Florentino García, y anoche se reconciliaban sobre el escenario.

Así, dejando el enfrentamiento a un lado, padre e hijo han escenificado una emotiva reconciliación pública. El bailarín, feliz y sin poder ocultar su emoción, confesaba a su público que habían estado un tiempo distanciados y no se hablaban; "cosas de padres e hijos", afirmaba un Amargo radiante que, con esta paz pública, ha recibido el mejor regalo posible por su 46 cumpleaños.

Tras este emotivo momento familiar, los padres del bailarín abandonaban emocionados el Teatro de La Latina, sin querer hacer declaraciones sobre la reconciliación pública que acababan de protagonizar sobre las tablas con su hijo Rafael. Fiel a su discreción, Florentino hacía gestos de que no quería hablar mientras su mujer, tajante, aseguraba que "yo no he estado mal con mi hijo nunca".