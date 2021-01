Rafael Amargo, tranquilo y seguro de su inocencia, nos habla de sus deseos en su 46 cumpleaños

MADRID, 4 (CHANCE)

Rafael Amargo acaba de celebrar su 46 cumpleaños de la mejor manera posible; representando "Yerma" ante su público y recibiendo un emocionante regalo por parte de sus padres, que no dudaban en subirse al escenario con dos tartas al terminar el espectáculo para darle una sorpresa que el bailarín no imaginaba.

Pletórico, Amargo nos ha hablado de este emotivo momento y, a pesar de ser su cumpleaños, ha cargado duramente contra María Patiño nuevamente, a la que no duda incluso en llamar "Satanás".

- CHANCE: Felicidades, ¿cómo afrontas estos 46 años?

- RAFAEL: Muchas gracias. Me han dado una sorpresa mis bailarines, el núcleo duro, que no están en este espectáculo. han venido a verme sentados en el público

- CH: ¿Tus padres también han venido?

- RAFAEL: Mis padres, no me lo esperaba. los quiero mucho y me he quedado helado. no me lo esperaba porque normalmente hablamos todos los días. hoy no habíamos hablado. ha venido con mi tía también, mi cuñada.

- CH: Ya sabemos a quien sale el talento de romper las tablas, hemos visto bailar a tu padre

- RAFAEL: Si, ya te digo que hay sorpresas. Es cómo, mi padre tiene su gracia. ha sido siempre mejor cantaor que bailaor, desde que tuvo el cáncer no canta. Hoy se ha lanzado porque está muy vulnerable. Le quiero muchísimo

- CH: Te he escuchado decir "me ha sorprendido más lo de mis padres porque estábamos enfadados"

- RAFAEL: Con todas las cosas que nos han pasado, ellos son muy correctos y no le gusta salir en la tv. Hay que respetar a las personas que no viven de esto. Lo dice con educación, pero a la cuarta es cuando ya estalla. Le sacan en la cámara cuando ya estalla.

- CH: ¿Con tu padre bien entonces?

- RAFAEL: Claro, tampoco pasaba nada. Ellos son muy correctos

- CH: ¿Qué deseo le has pedido para tu pareja, Luciana?

- LUCIANA: Nada, felicidad y todo lo bueno

- CH: ¿Qué pides para el 2021 Rafael?

- RAFAEL: Que más le pido a la vida (canta) y que le quiten el programa a la de la vena

- CH: ¿Por qué le dices eso a María Patiño?

- RAFAEL: Mira sabes lo que te digo, que llega un momento que cuando una vive de hablar mal de las personas y no tiene criterio ni agallas, y te va mal y te sigue machacando. me da igual, como igual con ella que sin ella

- CH: ¿No crees que es una buena profesional?

- RAFAEL: Las buenas profesionales no empiezan derrotando e insultando, empiezan con una credibilidad, contando una cosa. Anda ya, ambiciones. es una persona que debería de frenar un poco. se nota. Cuando hablo de ella me pongo malo. Cuando hablo de Satanás me pongo malo. No se cómo le dan un programa de tv, no está preparada. Que se lo coma para ella, viva ella y su audiencia. Muchas veces no es la cantidad sino la calidad. Muchas personas interesantes no la pueden ver.

- CH: La estás poniendo... arréglalo

- RAFAEL: ¿El qué? ¿Qué me va a caer? Es una tía que no sabe que hago, ni dónde vivo, ni las obras sociales que hago, que se quede en su casa y se opere la vena. Que es Satanás, se acabó. Es una persona mala, algún día sabréis porque es mala. No la deseo nada malo, solo digo que es mala. No le deseo nada malo. Es la cosa más negativa y más mala sobre la faz de la tierra.

- CH: ¿Te ha hecho algo qué no conocemos?

- RAFAEL: No me ha hecho nada. Claro que me contradigo. No te lo voy a poder contar

- CH: ¿Pedimos para este año solucionar todo el tema judicial?

- RAFAEL: Claro, hay que arreglarlo. Confiamos en la justicia y estamos muy tranquilos. Confiamos en nuestra inocencia.

- CH: ¿Alguna novedad? ¿Pasa por la cabeza la prisión?

- RAFAEL: Paciencia, hay que callarse. Ya lo veréis. Yo lo que quiero es bailar. cuando acabe aquí quiero buscar otro sitio para quedarme en Madrid porque está funcionando muy bien