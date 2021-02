Rafael Medina se salta las normas ante Covid, le pillamos sin mascarilla en pleno centro

MADRID, 19 (CHANCE)

Son muchas las personas de las que hemos tenido que hablar durante estos meses de pandemia por pillarles sin mascarilla, saltándose el toque de queda o por no guardar la distancia de seguridad. En este caso nos hemos quedado muy sorprendidos al ver a Rafael Medina, hijo de Naty Abascal, disfrutando de este viernes espectacular en la Comunidad de Madrid, en una terraza, rodeado de amigos entre los que está María García de la Rasilla.

Rafael Medina está al sol muy bien acompañado... pero ¡SIN MASCARILLA! y es que no olvidemos que aunque estemos sentados en la terraza de un bar tomando algo no debemos quitarnos la mascarilla por completo, solamente bajárnosla cuando bebamos o ingiramos algún alimento.

Un comportamiento que no es de los más graves ya que al final y al cabo tiene la excusa de estar en un terraza tomando algo, pero que deja mucho que desear de Rafael, ya que siempre se ha mostrado muy protocolario en cada aparición pública... pero cuando no se da cuenta de la presencia de las cámaras, se relaja y disfruta del viernes como si no hubiese pandemia en España.