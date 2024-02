Rafael Pérez afirma que Interior ha tramitado todos los contratos de mascarillas "de acuerdo a la legalidad"

CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha asegurado este lunes que "todos y cada uno de los contratos, durante la pandemia y después de la pandemia", referidos a la compra de mascarillas, "y que se han tramitado en el Ministerio del Interior, se han hecho de acuerdo a la legalidad, de acuerdo a las exigencias legales vigentes".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha presentado el proyecto de una nueva comisaría, Pérez ha subrayado que "ello incluye una doble fiscalización", por un lado "por parte de la Intervención General del Estado, y luego" mediante la "entrega de todos estos contratos al Tribunal de Cuentas", y, "ni uno ni otro realizaron manifestaciones respecto a que hubiera ningún tipo de problema" con los contratos.

En cuanto al hecho de que haya prestado declaración ante la Guardia Civil, en calidad de testigo y en el marco del llamado caso Koldo por la compra de mascarillas, Pérez ha aclarado que, "como juez de profesión, soy extremadamente estrupuloso a la hora de respetar los procedimientos judiciales" y, "más allá de que se haya decretado o no el secreto de las actuaciones, todas las actuaciones judiciales son secretas y, por ello, no me puedo pronunciar sobre diligencias que, a nivel policial o judicial, se hayan podido practicar".

En cuanto a que se haya pedido ya desde el PSOE al ex ministro de Transportes y actual diputado, José Luis Ábalos, que entregue su acta, Pérez ha opinado que "la portavoz del Partido Socialista ha sido contundente en sus declaraciones, y yo no puedo sino mostrar plenamente mi acuerdo", añadiendo que "al Partido Socialista le caracteriza su colaboración siempre con los tribunales".

Además, "en nuestro caso hemos entregado, entregaremos, facilitaremos y colaboraremos con el procedimiento judicial a todos los requerimientos que nos hagan, tanto desde Fiscalía, como desde la Autoridad Judicial" y, "por otro lado, tolerancia cero con la corrupcion, con lo cual, si se tiene la más mínima duda, y como bien han expresado el presidente del Gobierno y la vicepresidenta primera, cada uno tendrá que tomar las decisiones al respecto".

En cuanto a su relación con Koldo García, el secretario de Estado ha señalado que, en el momento en el que termine el procedimiento judicial, no tendré ningún tipo de inconveniente" hablar sobre ello, "igual que en la comisión que el propio Partido Socialista ha manifestado que va a impulsar en el Congreso", pero ahora, al "formar parte de un procedimiento judicial y por respecto al mismo", no se ha querido pronunciar".