Rajoy, contra la amnistía: "Es una enmienda a la totalidad a la igualdad y el Estado de Derecho"

O GROVE (PONTEVEDRA), 29 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha cargado este viernes contra una eventual aprobación de una amnistía en España para los líderes del 'procés' catalán, porque es "una enmienda a la totalidad a aspectos que van unidos a una democracia liberal: la igualdad y el Estado de derecho".

Así de contundente --aunque ha intentado evitarlo-- se ha mostrado en su primera intervención en un diálogo con el expresidente de Chile Sebastián Piñera moderado por la exministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, en la segunda jornada del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, celebrado hasta este sábado en la Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra). Entre el público han estado, entre otros, el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, y la exministra de Empleo Fátima Báñez.

Si bien no ha querido pararse especialmente en la "famosa amnistía", porque "desconoce las intenciones de quien pueda hacerlo", Rajoy sí ha advertido que sería un ataque frente a la "igualdad" y al "Estado de derecho".

El expresidente lo ha vinculado con el populismo, que "es contagioso", y ha advertido que "hay que andar con cuidado con las malas compañías, porque suelen ser muy peligrosas en todas las facetas de la vida y llevan a tomar decisiones impropias de las democracias liberales".

"Para no entrar en detalles, voy a hablar de una decisión que no nos consta que se haya tomado (la amnistía) pero que a mí me pone muy nervioso. Una decisión que es consecuencia de aliarse con quien no había que aliarse", ha recalcado Rajoy.

Asimismo, a lo largo de sus sucesivas intervenciones, Rajoy ha hecho una llamada a alcanzar "consensos" porque hay "grandes decisiones que deben ser acordadas", como --según los ejemplos que ha puesto-- la Constitución española, la Unión Europea y como se hizo "casi siempre" en política exterior.

GOBERNANZA INTERNACIONAL

El coloquio entre ambos exmandatarios ha contado con una intervención inicial de la exministra Trinidad Jiméndez, quien ha introducido el marco internacional actual: transición digital y verde, pandemia de la covid, la invasión rusa de Ucrania y crisis migratorias.

En este contexto, Rajoy ha reflexionado sobre "la velocidad a la que se producen los acontecimientos" que ha enumerado Jiménez y, tanto para el contexto europeo como mundial, ha afirmado que "el sistema para garantizar la convivencia es la democracia", más concretamente la "liberal".

Para el expresidente del Gobierno, el "primer desafío" al que se enfrenta el mundo es "preservar la democracia liberal" como "mejor sistema político para ordenar la convivencia".

Asimismo, no ha tenido dudas al mencionar como "enemigos" a China y a Rusia. Al gigante asiático, por su "capitalismo antidemocrático sin protección social"; y a Rusia, unn actor "bastante incómodo" en el contexto internacional.

También ha cargado contra los nacionalismos y los populismos que "en muchos casos" surgen y gobiernan las democracias, pero "toman decisiones y hacen propuestas bastante poco democráticas". Uno de los ejemplos ha sido el Brexit.

"El principal problema en el mundo, ¡y miren ustedes que hay problemas!, es que es urgente reforzar las democracias liberales, por razones de valores y de bienestar de la gente", ha dicho Rajoy, en una de sus habituales intervenciones cargadas de humor y pequeños 'chascarrillos'.

PIÑERA LAMENTA LA FALTA DE "COGOBERNANZA"

También ha tomado la palabra Sebastián Piñera, primero para apuntar al riesgo de "colapso climático" como uno de los principales problemas a nivel mundial. Se trata, ha insistido, en un desafío no para el planeta, porque la Tierra "existe desde hace 4.600 millones de años", sino "para la humanidad".

En esta coyuntura, ha criticado cómo no hay "cogobernanza" para estos retos, tal y como también se demostró con la pandemia de la covid-19 y con los movimientos migratorios.

Asimismo, el expresidente chileno ha alertado de cómo la democracia y la libertad "están en retroceso en el mundo entero". "Y en América Latina, más aún", ha agregado, para calificar de "dictaduras" a estados como Cuba, Nicaragua y Venezuela; y para señalar los "grandes retrocesos democráticos" de Argentina, Colombia, Perú, Bolivia y México.

Piñera también ha censurado la "mala calidad de la política", que "complejiza mucho la gobernanza", y ha lamentado el tono del debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrado esta semana en el Congreso de los Diputados.

"CÁRGUESE A LOS POBRES"

Rajoy ha coincidido con esta lectura política y, en clave económica, ha pedido "respeto al empresario" y a la "cultura empresarial".

"No podemos estar con la milonga de los ricos y los pobres otra vez", ha señalado, para apelar desde las administraciones a hacer "la vida más fácil a los que crean bienestar y riqueza" y a "no enfrentar absurdamente" a la población.

En ese momento, una frase con ironía ha conseguido despertar la risa de las decenas de allí presentes: "Deje de decir de cargarse a los ricos. ¡Cárguese a los pobres, coño, hágalos ricos! Sin ninguna duda, eso es un reto para cualquier gobierno".