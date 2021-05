Rajoy asegura que Podemos y Cs prometían "arreglarlo todo": "Pero ¿qué regeneraron estos señores? Y fíjese dónde están"

Dice que el 15M "no ha podido hacer nada de lo que planteaba" y que los que querían "tirar todo por la ventana" están "yendo para abajo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy considera que el movimiento del 15M "no ha podido hacer nada de lo que planteaba" y que aquellos que querían "tirar todo por la ventana", "cambiar el régimen político en España" y "revisar la historia" están "yendo para abajo en las preferencias de los españoles". Además, destaca que Podemos y Ciudadanos prometieron al llegar a la política en 2015 que "lo iban a arreglar todo". "Pero ¿qué regeneraron estos señores? Y fíjese dónde están".

Así lo asegura en una entrevista en Cuatro con motivo del especial '15M ¿Generación perdida?' que la cadena emite los días 12 y 13 de mayo, un especial que incluye también el testimonio, entre otros, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quién recuerda el 15M como "uno de los momentos más delicados" de su Gobierno y admite que no le sorprende que "aquello que emergió como nuevo haya sido efímero".

Rajoy asegura --en esta entrevista de la que Niusdiario ha adelantado algunos extractos-- que el 15M no les "pilló desprevenidos". "Yo siempre tuve claro que aquello fue fundamentalmente una reivindicación de la extrema izquierda", añade.

"NO FUE LA AUSTERIDAD LO QUE PROVOCÓ LAS CONCENTRACIONES"

El expresidente señala que, si se recuerdan los discursos que hacían entonces, "no eran muy distintos de los que hacen algunos partidos hoy en día, aquí y fuera de aquí". "Lo más importante, sin duda, era poner en tela de juicio todo lo que había", subraya.

Según Rajoy, "no fue la austeridad lo que provocó las concentraciones" del 15M en la Puerta del Sol. A su entender, lo que sucedía en la calle "fue un movimiento político capitaneado por la extrema izquierda".

"Lo que querían -y lo estamos viendo ahora- es que cambie el régimen político en España, que se liquide la Transición, que se discuta todo. Por suerte, me parece que estos que querían romper, tirar todo por la ventana y revisar la historia están yendo para abajo en las preferencias de los españoles y eso a mí me reconforta", afirma el expresidente del Gobierno.

Además, destaca que "no han podido hacer nada de lo que se planteaban, lo que es una excelente noticia". "Aquí todo el mundo quería cambiar la Constitución y la Ley Electoral, pero sobre todo ¿para hacer qué? Para hacerse el simpático a los independentistas y a los nacionalistas, para darles un estacazo ¿para hacer qué? Yo siempre me opuse a cambiar la Constitución. No veía razón, ni me parecía el momento", añade.

SALUDA QUE NO SE HAYA CAMBIADO LA CONSTITUCIÓN NI LA LOREG

Rajoy confiesa que está "contento" de que no se haya cambiado la Carta Magna y que la Ley Electoral "siga igual". Según recalca, con esa legislación electoral ha gobernado tanto la derecha como la izquierda con mayoría absoluta y sin ella. "Ha podido gobernar todo el mundo", agrega.

El expresidente pone en valor la mayoría absoluta que logró en las elecciones de noviembre de 2011, una legislatura en la que "hubo estabilidad y fue muy importante, porque había que hacer muchas cosas, que se hicieron" y lo pasaron "mal".

Además, tira de ironía para asegurar que todo el mundo "quiere mandar". "En este país quiere mandar todo el mundo: el Ibex, la prensa y el que monta la bronca. Todo el mundo quiere mandar, pero eso está bien porque así hay más dónde elegir".

Rajoy, que afirma en la entrevista estar "orgulloso" de lo que hizo por su país, también alude al momento en el que el PP perdió la mayoría absoluta en 2015 y llegaron nuevos partidos, en alusión a Podemos y Ciudadanos.

"Aquí llegaron los nuevos partidos y lo iban a arreglar todo. Era un caso de adanismo verdaderamente notable. Todo lo anterior ya no sirve para nada. Todos los que habíamos gobernado, todo lo que se hizo desde la Transición, todo era un desastre, España era una broma y ahí llegaban ellos anunciando: 'Vamos a regenerar la política'. Pero ¿qué regeneraron estos señores? Y fíjese dónde están", asegura, en alusión velada a Albert Rivera y Pablo Iglesias, ambos fuera de la primera línea política.