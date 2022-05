Rajoy asegura que el actual Gobierno "Frankenstein" es "el origen de muchos de los problemas del país"

HUELVA, 20 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy ha asegurado este viernes que el actual Ejecutivo, al que ha denominado "Frankenstein", es "el origen de muchos de los problemas del país".

Así se ha manifestado Rajoy durante la presentación y firma de su libro 'Política para adultos', que ha sido presentado por la exministra de Trabajo, Fátima Báñez. El expresidente ha explicado que este "Gobierno Frankenstein" es el Ejecutivo que ha formado el actual presidente de España, Pedro Sánchez, con una serie de partidos políticos "algunos de los cuales están en contra del propio país".

"Desde el año 1978 las grandes decisiones se adoptarán por consenso como la Transición, la Constitución, la entrada en la Comunidad Económica Europea, entre otros. En nuestra época, teniendo mayoría absoluta pactamos con el PSOE la aplicación del artículo 155. Todos los grandes temas nacionales deben hacerse en consenso. Y esto lo liquidó el Gobierno Frankenstein porque es muy difícil pedirle al Partido Popular, que es el gran partido del centro-derecha español que pueda llegar a un entendimiento en temas importantes con un gobierno que está dependiendo de partidos independentistas", ha abundado.

Al respecto, el expresidente ha criticado que "en este país se produce una pandemia que no me parece que sea de izquierdas, ni de derechas, ni de centro ni de nada y somos incapaces de ponernos de acuerdo en un tema tan importante para los españoles como es la lucha contra el Covid".

"Lo mismo ocurre con el reparto de los fondos europeos. Es que en Italia y en Francia, en un cuarto de hora, todos los grandes partidos se pusieron de acuerdo en que había que hacer con los fondos, nombraron unos comités con mayoría gubernamental y se abrió un proceso para presentar proyectos. Pero aquí todavía no sabemos qué pasa", ha subrayado.

En este sentido, Rajoy ha asegurado que el "Gobierno Frankenstein" ha traído "pasear a Franco, otra vez del debate sobre la memoria histórica el cuestionamiento de la Ley de Amnistía, la revisión del pasado, los conflictos con la Iglesia, los beneficios penitenciarios para los etarras, el atropello al CNI y el toda, todos y todes".

PODEMOS

Durante su intervención, en la que ha descrito los argumentos principales de su libro, se ha referido a la Democracia Liberal "como el mejor de los sistemas" para lo que ha dado argumentos y ha señalado a los "enemigos de este sistema".

Al respecto, se ha referido a Podemos que "prometió el oro y el moro, tanto como Ciudadanos", pero ha asegurado que lo aportado por esta formación a la gobernabilidad ha sido "ruptura de consensos, división, polarización y líos en el Gobierno

"Gente que promete un mundo feliz pero que termina en bronca, decepción, frustración y división. Además, tienen el monopolio, nadie sabe por qué, de la austeridad de las buenas costumbres, de la honradez, de la decencia, de la moral y los demás, que somos la mayoría, pues pasamos por aquí", ha remarcado.

Asimismo, Rajoy ha criticado otros asuntos relacionados con Podemos como "lo sucedido en la Comunidad Valenciana Galapagar, los asesores, Galapagar y encima nos dan una lección de espías con lo que han hecho con el CNI".

CATALUÑA

Por otro lado, Rajoy se ha referido a "que lo peor que hay es el desprecio a la ley, porque sin ella no hay ni convivencia ni derechos ni democracia".

En este sentido, el expresidente se ha referido "al bochornoso y antidemocrático espectáculo que brindaron los nacionalistas catalanes diciendo que la ley no puede estar por encima de la democracia como si pudiera haber democracia si Ley".

REFORMA LABORAL

Por otra parte, Rajoy ha insistido en que le "preocupan" los datos actuales de la inflación, el déficit público y el aumento la deuda pública porque "dentro de poco el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda española y a ver quién la va a comprar", pero ha señalado que lo que más le preocupa es "la actitud del Gobierno, ya que ni hay reformas y encimas hay contrarreformas".

Al hilo, Rajoy ha hecho alusión a la reforma laboral en la que "todo el mundo estaba de acuerdo en que era buena y se creaban 500.000 puestos de trabajo", pero "alguien decidió que había que eliminarla porque representaba el fascismo".

"El problema es que Europa dijo que no se podían cargar la reforma laboral por una razón tan entendible como que había funcionado, pero estos ya habían dicho a todo el mundo que había que cambiarla e hicieron una reforma laboral que no era ninguna reforma laboral, lo dejaron más o menos como está y hubo un gran debate entre los que decían que no cambió nada y otros que decían que cambió todo. Lo cual es un chiste, eso sí que es populismo y ejemplo de infantilismo y de tontería".

Por ello, el expresidente ha reiterado que le preocupa "los datos y la mentalidad", toda vez que ha añadido que si hay algo que está mal conviene cambiarlo, pero si está bien, no seas tan tonto de cambiarlo en política y en cualquier faceta de la vida".