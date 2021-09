Rajoy cree que en Cataluña no está funcionando el diálogo, sino el temor a la justicia

Felipe González apoya el diálogo dentro de la Constitución, donde "no existen" amnistía ni referéndum

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy cree que en Cataluña no se ha vuelto a realizar una declaración unilateral de independencia porque ya son conscientes de las consecuencias que tiene hacerlo y de los instrumentos con los que cuenta el Estado "para defenderse", y no porque el diálogo esté dando frutos.

Rajoy ha hecho esta reflexión durante un coloquio con el también expresidente Felipe González en el Foro de La Toja Vínculo Atlántico, donde ambos han coincidido en apoyar el diálogo con Cataluña siempre que se celebre en el marco de la Constitución y dejando claros sus límites.

"Aquí se está diciendo ahora que no declaran la independencia ni montan grandes barullos porque hay diálogo, pero yo tengo otra tesis --ha revelado Rajoy--. Creo que ahora no declaran la independencia porque han visto lo que sucede cuando declaran la independencia. Y es que el Estado y la nación española tienen instrumentos para defenderse".

A su juicio, lo importante es que los independentistas fueron conscientes de que esos instrumentos se ponen en marcha si es necesario y además se hace "con apoyo de los grandes partidos nacionales".

"Hay unos límites muy claros y veo decisivo que los grandes partidos estén de acuerdo", ha apuntado recordando una reunión en el Palacio de la Moncloa en la que el expresidente catalán Artur Mas le pidió un pacto fiscal para Cataluña. "Era algo absolutamente disparatado. Llamé a Alfredo Pérez Rubalcaba y en cinco minutos me dijo que de ninguna manera", ha recordado ensalzando que "en las grandes cosas" los principales partidos estén de acuerdo.

"Pero el que manda en cualquier país no es el presidente del Gobierno ni el juez de turno, manda la ley y si no tenemos claro eso tenemos un problema", ha remarcado Rajoy subrayando que la soberanía nacional depende de todos los españoles y por tanto el referéndum de autodeterminación de Cataluña es "profundamente ilegal". "Esto conviene dejarlo claro, sobre este asunto no tenemos nada que hablar porque no podemos disponer de esto", ha reivindicado.

JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

En este marco, Felipe González ha asegurado estar también de acuerdo con un diálogo con la Generalitat --"no lo satanizo"--, pero con la garantía de que se haga con respeto a la Constitución. Y con ello, ha subrayado que dentro de la Carta Magna no caben ni la amnistía ni la autodeterminación.

De esto cree que deberían ser conscientes los independentistas cuando reclaman no "judicializar" la política. "Yo les diría que sí, que hay que negociar en el Constitución y dialogar en el marco de la Constitución. Y en ese marco no existe ni la amnistía ni la autodeterminación", ha subrayado.

Por ello, ha apostado por la vía del diálogo pero "respetando las reglas del juego". Sin esta condición, ha advertido de que "se pierde toda seguridad jurídica".