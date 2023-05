Rajoy critica la campaña "antidemocrática" de Podemos contra Ayuso: "Quedarán en la inmensa minoría"

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sostenido que nunca ha visto una campaña "tan antidemocrática" como la que Unidas Podemos está llevando a cabo contra la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, y ha augurado que esta formación quedará "en la inmensa minoría".

Así lo ha trasladado durante un mitin de campaña electoral en la Plaza Cervantes del Alcalá de Henares, ante alrededor de mil personas, en el que ha estado arropando a la dirigente madrileña y a la candidata del PP a la Alcaldía, Judith Piquet.

Y es que esta misma semana la candidata de Podemos a la Presidencia regional, Alejandra Jacinto, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han portado camisetas con la cara del hermano de la presidenta autonómica y una frase que el expresidente del PP Pablo Casado lanzó en la Cadena Cope contra ella. También este partido ha desplegado una lona con lo mismo en pleno barrio Salamanca.

"Estuve 40 años en política. He visto lo mejor, porque en política uno ve cosas muy buenas, y lo peor, en la política y en los aledaños de la política, donde hay mucho zascandil habitualmente. He visto de casi todo pero, os diré una cosa porque lo siento, una campaña tan brutal y tan antidemocrática como la que algunos han puesto en marcha contra Isabel Díaz Ayuso yo no la he visto nunca", ha señalado Rajoy al tomar la palabra.

Para el exvicepresidente, "sus autores, que son conocidos, que están en el Frankenstein, quedarán retratados el próximo día 28 cuando los madrileños le den a Isabel Díaz Ayuso una mayoría mucho mayor de la que hoy tiene y cuando ellos se vean rechazados, ellos y sus métodos". "Quedarán en la inmensa minoría", ha sentenciado.

Rajoy, que ha alabado el "liderazgo político y social" así como "la capacidad de gestión" de Ayuso, ha considerado que estos tienen "un problema de urbanidad" y ha apuntado a que "desconocen la finura" y "las buenas maneras". "Presidenta, adelante, ganarás y por mucho y sino al tiempo", ha augurado a continuación.

APOYO A LA CANDIDATA DE ALCALÁ

Además, el expresidente 'popular' ha puesto en valor que "Judith es una excelente candidata" a la altura de "una ciudad del nivel cultural, histórico, económico de Alcalá de Henares". "Ya tiene experiencia, a pesar de su evidente juventud, ha estado en la Asamblea de Madrid, ha estado en el Ayuntamiento, ha realizado una oposición firme, férrea, pero además en positiva", ha defendido.

También, ha hecho hincapié en que Piquet ha escuchado "a la gente a pie de calle y ha atendido sus problemas". Así, ha destacado que tiene "títulos, atributos y conocimientos para ser la alcaldesa" y que cuenta con "un equipo simpático, capaz y competente".