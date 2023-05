Rajoy critica la "colección de disparates con la que nos sorprenden un día sí y otro también" desde el Gobierno

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El expresidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado que en España "el origen de todo lo que estamos viviendo, de la colección de disparates con la que nos sorprenden un día sí y otro también está en la conformación del famoso Gobierno Frankenstein".

En un acto en Alhaurín de la Torre (Málaga), Rajoy ha señalado que el próximo 28 de mayo "todos los españoles tenemos una magnífica oportunidad para opinar sobre lo que está pasando en España" y ha considerado que no solo se eligen los alcalde de los municipios sino que es "un voto político".

Y es que ha considerado que España "necesita urgentemente" un cambio "porque cuatro años más de gobierno Frankenstein no lo aguanta ni el tipo con más sentido del humor del mundo, es lisa y llanamente imposible".

"Las malas compañías no suelen ser buenas consejeras y no acaban generando beneficio ninguno", ha dicho Rajoy, quien se ha referido a decisiones tomadas por el Gobierno "formado con lo mejor de cada casa: independentistas, gente que no quiere estar en España, el brazo político de una organización terrorista y partidos radicales extremistas que toman decisiones que nada tienen que ver con la forma normal de ser de los españoles ni es prioridad de nadie".

Para Rajoy, "cuando se forma un Gobierno Frankenstein y se tienen malas compañías, pasa que se toman decisiones contrarias al sentir de los españoles de una enorme gravedad", aludiendo al traspaso de las prisiones al País Vasco, al traslado de presos de ETA y que "hasta los incluyen en las listas electorales"; además de señalar a la supresión del delito de sedición y a la rebaja de penas de malversación.

"¿A cuento de qué viene revisar la historia de España después del proceso modélico de la transición, el espectáculo del Valle de los Caídos, de Queipo de Llano, Primo de Rivera, poner en tela de juicio la Constitución, discutir la transición...", se ha preguntado.

Se ha referido "a leyes ridículas"; "la ley de transexuales, la del Bienestar Animal, a mí nadie me habló de eso en la vida y fui presidente del Gobierno unos cuantos años", ha apuntado, aludiendo también a la del 'Solo sí es sí", de la que ha dicho que "no solo es ridícula, sino que es una ley demoledora que ha dado lugar a una rebaja de las penas de los violadores cuando no un traslado directamente a la calle".

"TODAS, TODES, O TONTOS, TONTAS, TONTES"

"Y dentro de las brillantes decisiones que afectan y mucho a los españoles y que además les preocupan, hay muchos que incluso no duermen, pues tenemos eso de 'todos, todas, todes, o tontos, tontas, tontes'", ha ironizado el expresidente respecto al lenguaje inclusivo, "que nadie sabe qué ciudadano español tenía entre sus preocupaciones el 'tontos, tontas, tontes'".

También se ha referido a la ley de vivienda y a que "ya no sabemos si se puede alquilar, si no se puede alquilar". "¿Quién es el gobierno para fijar el precio de los alquileres o para decir cuántas viviendas puede comprar uno o si tiene que alquilarlas o tenerlas vacías?", se ha preguntado Rajoy, quien ha dicho que "han hecho una ley para los okupas", a los que ha dicho le han puesto "una alfombra roja, canapés y una copita".

En su opinión, otra consecuencia de estas leyes, que ha calificado de "absurdas", es que "han generado una división y una polarización entre españoles como no recordamos desde la transición". "Han roto los grandes consensos y acuerdos nacionales", ha criticado.

Al respecto, ha indicado que entre los partidos "hay debates" y al final "el que tiene la mayoría saca adelante un programa de gobierno"; pero ha considerado que "hay cosas que es obligado pactar aunque tengas la inmensa mayoría de los votos de los diputados y de los senadores, que son las reglas de juego, las normas que rigen nuestra convivencia".

Por eso, ha señalado que las decisiones "de enorme calado" deben "estar fuera de la batalla partidista y del uso partidista", poniendo como ejemplo la política exterior o la de defensa.

Por eso, para Rajoy, "uno de los grandes problemas del Frankenstein, y que está haciendo mucho daño y a ver cómo lo superamos en el futuro, es la ruptura de estos consensos". "Porque qué consenso nacional se puede hacer con un partido que quiere irse de España, con un partido que apoya a los terroristas o con un partido como el del señor del pelo", ha dicho.

Asimismo, se ha referido al "récord de inflación" y a la subida de precios de la cesta de la compra "que es algo absolutamente bochornoso", así como la subida de las hipotecas o el aumento "brutal" de la deuda pública, lamentando que "estamos alejándonos del nivel de renta per cápita de Europa".

Ha afirmado que los españoles "no se merecen que nos dejen una herencia como la dejaron en su día" en 2011, aunque se ha mostrado convencido de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conseguirá revertir la situación en España "porque es un hombre capaz, competente, formal, serio, no hace demagogia".

IMAGEN DEL PP

Rajoy ha señalado que los candidatos del PP "tienen detrás unas siglas, un partido con más de 40 años de historia". "No es una pandilla, ni un club de amigos, aunque seamos amigos; es una organización seria al servicio de España", ha señalado, apuntando que el PP "no es un invento de ahora, ha nacido con la democracia y su pretensión no es vivir un cuarto de hora más".

"Habremos acertado muchas veces, en otras ocasiones nos hemos equivocado, pero somos el PP, más de 40 años de historia y grandes servicios a España", ha dicho. "Y además somos un partido unido, no como estos chistes que estamos viendo en la política española. No camuflamos la sigla", ha apostillado, considerando que "nuestra sigla está prestigiada y goza de una salud magnífica".

Rajoy ha señalado que "otros partidos han desaparecido porque no tenían organización, ni tenían estructura, ni tenían una persona en cada uno de los pueblos de España levantando una bandera diciendo soy orgulloso militante del PP".

Se ha referido a Sumar, del que ha dicho "en realidad no es ni un partido, ni suma nada, ni se presenta a las elecciones porque va apoyando a unos y otros según los lugares por donde transitan". "Pero Sumar es el Partido Comunista con otro nombre", ha dicho sobre el partido de Yolanda Díaz.

"Yo entiendo que presentarse a las elecciones con un cartel que diga vota Partido Comunista de España requiere de una moral a prueba de bomba y desde luego las posibilidades de tener un voto son bastante remotas", ha concluido.