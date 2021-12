Rajoy dice que supo de la visita del jefe del CNI a Corinna "bastante después" y sin que le "informara nadie"

Niega haber ordenado a Félix Sánz Roldán viajar a Londres para reunirse con la examiga del rey emérito

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha asegurado que se enteró "bastante después" y sin que le "informara nadie" del viaje que hizo a Londres el director del CNI, Félix Sánz Roldán, para ver a la ex amiga íntima del rey emérito Corinna Larsen.

Así lo ha dicho el exmandatario ante las preguntas del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en la Comisión Kitchen del Congreso, donde se investiga la presunta operación parapolicial desarrollada en 2013 desde el Ministerio del Interior para sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Iñarritu ha hecho referencia a información publicada este fin de semana en la prensa en la que, según ha precisado, se recoge que Sánz Roldán visitó a Larsen con "permiso del Gobierno".

Preguntado sobre si había autorizado esa visita, Rajoy ha señalado que no tenía conocimiento de la misma. "Me enteré bastante después y sin que me informara nadie", ha dicho sin ofrecer más detalles ante la insistencia del diputado por saber "quién le informó de ese viaje".

Según la denuncia que interpuso la empresaria contra Juan Carlos I en los tribunales de Londres --por la que hace una semana se debatió ante el juez Matthew Nicklin sobre la inmunidad del monarca--, el director del CNI acudió a Reino Unido en mayo de 2012 para reunirse con ella e indicarle, entre otras cosas, que no podía garantizar su seguridad física ni la de su hijo en el marco de lo que Larsen ha calificado una campaña de "acoso".

Durante el juicio celebrado el pasado enero en el Juzgado de lo Penal Número 8 de Madrid contra Villarejo por presuntas calumnias, Sanz Roldán negó de forma taxativa haber amenazado a Larsen y a su hijo, si bien rechazó dar cuenta del contenido de dicho encuentro o de si éste tenía como objeto la defensa de la Seguridad del Estado amparándose en la ley.