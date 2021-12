Rajoy insta a la Fiscalía a que actúe en Cataluña para hacer cumplir la sentencia sobre el castellano

Dice que el intercambio en el CGPJ es "inevitable" y asegura que el problema está en "cómo es el cromo"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha instado este viernes a la Fiscalía a que actúe cuando "alguien incumple la ley en contra del Tribunal Supremo" y "hace propaganda" de ello al ser cuestionado sobre el incumplimiento de la Generalitat de Cataluña de aplicar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) para garantizar al menos el 25 por ciento de horas lectivas en castellano

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rajoy ha trasladado al Gobierno que es "perder el tiempo" esperar que la Generalitat cumpla la sentencia del TS "voluntariamente". Es por ello que considera que lo "procedente" es la actuación de la Fiscalía.

En este punto, ha comparado la situación del castellano en los centros educativos catalanes con la declaración de independencia: "Dicen que ahora no declaran la independencia. No es porque no quieran es porque no quieren que les pase lo mismo que la otra vez", ha apostillado.

"INTERCAMBIO DE CROMOS" EN EL CGPJ

Por otro lado, Rajoy ha asegurado que el "intercambio de cromos" en los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "inevitable" al tiempo que ha subrayado que "el problema es cómo sea el cromo".

Sin embargo, para el expresidente hay "problemas más importantes" que el sistema de elección de los jueces en el reparto del CGPJ. "No es el tema decisivo para la historia de España", ha insistido. Para Rajoy, el tema "serio" es la supresión de la acusación popular que "no existe en ningún país de Europa". Y ha añadido que "todos pueden apuntarse" a cualquier juicio a "retrasar y pedir pruebas".

"Esto no existe por ahí. Eso sí es una reforma que habría que hacer. El anterior ministro de Justicia tenía un proyecto para quitarlo, lo que no sé es qué le ha ocurrido. Aquí todos podemos apuntarnos a cualquier juicio a retrasar, pedir pruebas y documentos. Este sí es un tema serio", ha zanjado.