Rajoy lamenta que Bildu "esté condicionando la gobernación", pero no opina sobre su ilegalización

SALAMANCA, 18 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, durante un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, ha lamentado que "Bildu esté condicionando la gobernación de un país serio como es el de España".

A la pregunta de si se mostraría a favor de ilegalizar Bildu, ha respondido: "A mí lo único que me preocupa es que Bildu esté condicionando la gobernación de un gobierno, de un país serio, como es el de España".

"Me preocupa el gobierno Frankenstein, lo he dicho desde hace muchos años. Cuando uno va en malas compañías, pues los resultados son los que tienen que ser. Desgraciadamente, cuando uno se alía con quienes no quieren España y dicen que quieren irse o con los brazos políticos del terrorismo o con partidos políticos absolutamente extremistas y radicales, pues pasa esto, se rompen los consensos, se divide y se polariza la sociedad", ha apostillado.

A continuación, ha reseñado que "estos son los problemas que ha generado el gobierno Frankenstein, que nunca debió haberse conformado, pero, en fin, hay que ser optimistas y pensar que en el futuro las cosas puedan ir mucho mejor".