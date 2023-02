Rajoy reivindica la solvencia del PP frente al "Gobierno Frankenstein" y avisa del aumento de la deuda y el déficit

TELDE (GRAN CANARIA), 11 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha reivindicado las siglas y la solvencia de su partido frente al "Gobierno Frankenstein" y los partidos que "de repente aparecen y de repente desaparecen", para asegurar que en la actualidad le preocupan asuntos como el aumento de la deuda, el déficit o el incremento de los precios.

Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante la presentación del candidato popular a la Alcaldía de Telde (Gran Canaria), Sergio Ramos, junto al vicesecretario nacional de Organización, Miguel Tellado, y al presidente del PP de Canarias y candidato a la Presidencia regional, Manuel Domínguez.

"El PP no es un invento como tantos otros que, de repente aparecen, de repente desaparecen y si te he visto no me acuerdo". Somos un partido con vocación de permanencia y de Gobierno. El nuestro es un partido unido. De vez en cuando pasa algo pero es un partido unido y hace poco se ha celebrado un acto en Valencia que así lo acredita", ha asegurado.

