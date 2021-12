Rajoy sobre la relación entre Casado y Ayuso: "cosas como estas acaban arreglándose"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha señalado este lunes acerca de la relación entre el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que al final "cosas como estas acaban arreglándose".

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, el exmandatario 'popular' ha respondido así al ser preguntado acerca del reencuentro entre Ayuso y Casado, que llevan más de un mes sin coincidir en público en plena pugna interna sobre el congreso del PP en Madrid, con motivo de la presentación de su libro 'Política para adultos'. En este sentido, Rajoy ha señalado que le hace "especial ilusión" contar con la asistencia del líder del su partido y con "una figura tan reconocida como Ayuso". "Pues personalmente me alegra", ha recalcado.

EL PP, LA MODERACION

Preguntado acerca de las recetas que debe seguir el PP para recuperar votantes de Vox, Rajoy ha indicado que hay determinados asuntos en los que el "sentido común dice que" tiene "que estar callado". Sin embargo, ha asegurado que el PP "siempre fue la moderación española" y que "va a gobernar después de las próximas elecciones". "No sé con quién y cómo", ha añadido Rajoy, que ha hecho hincapié en que el PP "tiene que actuar como siempre ha hecho, con responsabilidad y seriedad".

Respecto al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha lamentado que la gobernabilidad de España dependa de partidos como Bildu y que, por ello, "es muy difícil llegar a consensos". "El problema es que la coalición que ha hecho Sánchez es uno de los peores acontecimientos que se ha producido en España en los últimos 40 años", ha apostillado, al tiempo que ha valorado que, en este contexto, "es muy difícil pedir al PP que llegue a acuerdos de país, que son francamente necesarios".

Asimismo, ha avisado en el ámbito económico que le preocupa "y mucho" la reforma laboral y ha pedido no tocar "lo que funciona" porque "se puede salir de la crisis, pero no se sale haciendo demagogia". Rajoy ha zanjado en esta clave que "no se puede gastar cada año un 8 o 9 por ciento más de lo que ingresas" y que es necesario hacer un plan de reducción de gasto a varios años. "Si se cumple esto daría credibilidad al gobierno, pero me temo que de esto no va a haber absolutamente nada", ha añadido el exdirigente del PP.

Por último, ha recordado que, durante los 40 años que ha transcurrido desde la aprobación de la Constitución, el bipartidismo en España ha "consolidado un Estado del Bienestar, aumentó la renta per cápita y el empleo. "Estoy muy orgulloso de ser español y de lo que se hizo en estos 40 años que también lo ha hecho otros gobiernos a los que yo combatí", ha concluido Rajoy, que ha elogiado al exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba: "Era un adversario político formidable, era una persona con la que se podía hablar, no compartíamos muchas cosas, pero se estudiaba los temas, estaba un poco en el interés general que, al final era lo que se les debe pedir a los gobernantes".