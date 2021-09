Rajoy ve un "error" la reforma de las pensiones y dice que el PP tendrá que cambiarla aunque haya huelga

Asegura que con las pensiones "no sirve para nada" la "demagogia y el juego a corto", sino que hay que trabajar en el medio plazo

SANTIAGO, 27 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este lunes que la reforma de las pensiones del Gobierno de Pedro Sánchez es "un error" y se ha dirigido al actual líder del PP, Pablo Casado, para mostrarse convencido de que tendrá que cambiarla cuando el partido llegue al Palacio de la Moncloa aunque le convoquen "una huelga".

Así se ha pronunciado Rajoy en la sesión inaugural de la Convención Nacional del PP que celebra esta primera jornada en Santiago de Compostela bajo el título general 'Libre Mercado y propiedad privada'. Después, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dialogará en el mismo foro con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.

Casado, que ha presentado la intervención de Rajoy sobre 'Progreso y empleo', ha elogiado la gestión económica del Gobierno del PP, que en "tiempo récord" desarrolló un programa reformista, con normas como reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética o la reforma de las pensiones.

CASADO PONE EN VALOR LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE RAJOY

A este respecto, el líder del PP ha destacado que esa reforma de Rajoy introducía el índice de sostenibilidad para "nunca más verlas quebradas como en el año 1996" y que se pudieron incrementar un 16% de media durante el mandato del Partido Popular. "Eso contrasta con lo que se está haciendo ahora", ha dicho Casado, que ha pronosticado que el PP se encontrara cuando llegue al Gobierno un "legado muy distinto" al que dejó en 2018.

A este respecto, Rajoy ha avisado que "la demagogia y el juego a corto" no sirve "absolutamente para nada" con las pensiones sino que hay que trabajar a medio y largo plazo. Para corroborar sus afirmaciones ha aportado datos para recordar que en 2007 el gasto en pensiones era del 8,6% del PIB y en 2020 ese gasto ascendía al 14,12%, lo que supone de 92.826 millones a 158.200 millones.

"Creo que es de los temas que más nos debían preocupar en el futuro, pero en el año 2050, que no está tan lejos, el 37% de la población española tendrá más de 65 años", ha afirmado, para añadir que hay que afrontar este "reto" y que es importante crear empleo.

RAJOY A CASADO: "SUPONGO QUE LA TENDRÁS QUE CAMBIAR TÚ"

El exjefe del Ejecutivo ha afirmado que la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "es un error". "Yo no he venido aquí a criticar a nadie ni estoy para eso, pero creo sinceramente que es un error y que la reforma que se había hecho era razonable y había que seguir profundizando en ella", ha añadido.

En este sentido, Rajoy ha recalcado que liquidar el factor de sostenibilidad y "volver otra vez a la indexación de las pensiones al IPC es una equivocación". A su entender, eso para lo único que va a servir es que haya que "cambiar otra vez la ley dentro de poco".

"Supongo que la tendrás que cambiar tú. Entonces, igual te hacen otra huelga pero es que no te va a quedar otra", ha espetado a Casado, que estaba sentado a su lado, para insistir en que es un "error" la reforma de Pedro Sánchez.

Finalmente, Rajoy ha asegurado que el PP ha gobernado dos periodos de tiempo en democracia y que en los dos les dejaron "lo que les dejaron", en alusión a la gestión del PSOE. "Lo dejamos, sin ánimo de presumir porque ya no tiene sentido, mejor. Y me temo que no hay dos sin tres, pero será para el bien de España", ha aseverado.