Ramón Aragonés (NH): "Me he dejado la piel defendiendo a los accionistas minoritarios"

Se aprobará esta tarde el nombramiento de tres nuevos consejeros independientes

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado y vicepresidente de la hotelera NH, Ramón Aragonés, ha asegurado que se ha "dejado la piel" defendiendo los derechos de los accionistas minoritarios de la compañía hotelera y ha advertido de que se tiene que entender que la empresa "no es la misma que antes de la pandemia".

No obstante, la hotelera espera elevar sus ingresos en el segundo trimestre del año en más de 100 millones de euros comparados con los de 2019.

"A mi no me diga que no defiendo a los accionistas minoritarios, porque me he dejado la piel", ha afirmado con vehemencia el directivo este lunes en la junta de accionistas celebrada en Madrid asegurando que durante la pandemia hicieron "lo inimaginable" para salvar a la compañía. "No me diga que no hemos defendido a los minoritarios porque eso no es verdad", aseguró frente a un accionista .

Durante la junta de accionistas celebrada este lunes en la capital en pleno conflicto entre su accionista mayoritario Minor International y los minoritarios, el vicepresidente ejecutivo de la hotelera ha reiterado su firme compromiso con la corporación y su convencimiento de que los últimos movimientos han estado plenamente justificados.

Aragonés ha señalado que "el ejercicio de la actividad del consejo de NH Hotel Group se ha sometido siempre a los mayores estándares de gobernanza, y es avalado desde hace años por los principales indicadores independientes internacionales".

En el transcurso de la junta algunos accionistas minoritarios denunciaron que los últimos movimientos empresariales de la hotelera, en la que su primer accionista se lanzó el pasado mes de mayo a la compra de acciones tras descartar una OPA de exclusión, estaban provocando "una mala publicidad" y "una "mancha en la reputación de la compañía", además de valorarla a un precio excesivamente bajo.

Una acusación rechazada rotundamente por el accionista mayoritario quien a través de la figura de su consejero Stephen Andrew Chojnacki aseguró que la compañía únicamente estaba ofreciendo "una alternativa de liquidez a los accionistas" y reiteró que realmente el precio de las acciones se situaba un 25-30% superior al precio de mercado en los seis meses anteriores.

Respecto a la acusación de algunos minoritarios de que los máximos directivos hayan decidido vender sus acciones, Aragonés aseguró que esta decisión se realiza "a nivel individual" y que en su caso se decidió aprovechar esa "ventaja de liquidez ofrecida por la compañía, una vez desistida la OPA".

"Eso no quiere decir que yo no crea en el futuro de la compañía, cuando hay una iliquidez como la que tiene la compañía, lamentablemente los resultados y la evolución de la acción no van en paralelo", explicó Aragonés reiterando que, sin duda, seguirá buscando los mejores resultados para la compañía.

Ante los accionistas presentes en la junta Aragonés justificó que la compañía está "sacando la nariz" después de perder 650 millones en dos años debido a la pandemia.

"La compañía no es la misma, es una compañía distinta y no soy yo el que tiene que decir si vale más o menos, para eso están los valoradores. Pero desde luego la compañía tiene menos activos de los que tenía antes, tiene más deuda y tiene más gastos fijos. Y en este momento los niveles de conversión que está alcanzando la compañía no tienen absolutamente nada que ver con los que alcanzábamos antes de la pandemia y en el futuro me temo que seguirá siendo lo mismo", justificó.

La compañía considera en estos momentos "inapropiado" y "claramente ineficiente" la posibilidad de promover una OPA de exclusión teniendo en cuenta otros objetivos estratégicos actuales prioritarios tales como la inversión en reposicionamiento o expansión.

Aragonés concluyó su discurso reiterando que la compañía ha actuado en todo momento en cumplimiento con la normativa aplicable, y mostró el "profundo respeto" que el accionista mayoritario ha mantenido por los derechos de los accionistas minoritarios.

"Desde que llegaron a la compañía en 2018 día a día han apoyado y preservado tanto la independencia del equipo directivo como la defensa de los minoritarios mediante por ejemplo un aumento de capital en 2021 en circunstancias muy adversas", reiteró insistiendo en que el apoyo de Minor ha sido "esencial" y ha consolidado a NH como "compañía de referencia en el sector turístico de amplia gama y de lujo", aportándose un "significativo valor adicional".

PERSPECTIVAS 2023.

La estimación de ingresos de la hotelera para el segundo trimestre del año superará en más de 100 millones de euros la cifra del mismo trimestre de 2019. Además, se espera que el resultado bruto de explotación (Ebitda) crezca entre abril y junio de 2023, impulsado por los buenos resultados en los mercados clave, tanto en el segmento de ocio como en el corporativo.

En su discurso, Aragonés también ha anunciado que la ocupación media de los hoteles de NH ha mejorado en el segundo trimestre, y se encuentra en niveles cercanos al 2019. El ingreso medio diario, quefue de 145 euros por noche en abril, ha seguido creciendo en los meses de mayo y junio.

Según el vicepresidente ejecutivo, la buena evolución de todos los indicadores se trasladó también a la deuda financiera neta de lacompañía, que pasó de 308 millones de euros a cierre de 2022 a 274 millones de euros a 31 de mayo del presente año.

"Seguimos apostando por el crecimiento. Queremos ser los más grandes, que queremos ser los más rentables pero no queremos añadir hoteles que no aporten valor. Somos muy rigurosos y muy escrupulosos en la incorporación de contratos", explicó asegurando que el año pasado se analizaron 130 proyectos y se firmaron 13.

La comisión de nombramientos, ha propuesto al consejo de administración el nombramiento de Míriam González-Amezqueta, Tomás López Fernebrand y María Segimón de Manzanos como nuevos consejeros independientes. El Consejo de Administración, que se celebrará esta misma tarde, previsiblemente aprobará por cooptación el nombramiento de los tres. Además, el Consejo aprobará también la reelección de Ramón Aragonés como consejero delegado, después de que la Junta de esta mañana lo haya reelegido consejero ejecutivo de la compañía.

DIMISIÓN DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES.

La junta de accionistas del grupo hotelero se ha producido apenas un mes después de que la sociedad nombrara a Dillip Rajakarier, consejero delegado del grupo tailandés Minor, y a Ramón Aragonés, consejero delegado de NH, como nuevos presidente y vicepresidente del grupo, respectivamente.

NH sustituyó a Alfredo Fernández Agras, quien fue cesado como presidente en una reunión de urgencia del consejo de administración, después de que éste anunciara su dimisión como consejero independiente junto a José María Cantero de Montes-Jovellar y Fernando Lacadena Azpeitia, los otros dos consejeros independientes de NH por eldesacuerdo con las ultimas actuaciones de su accionista mayhoritario.

Durante su último discurso en la compañía Fernando Lacadena destacó el compromiso por la excelencia del grupo y destacó la fortaleza y solidez de la Comisión de auditoria y control de NH que "debe seguir siendo un ejemplo de integridad y transparencia".

Por su parte, José María Cantero de Montes-Jovellar, presidente de la comisión de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo, utilizó su discruso para reiterar la petición a Minor de que realizara una OPA de exclusión para dar a los accionistas "una salida a un precio justo".

La junta, a la que asistió el 96,318% del capital social con derecho a voto, aprobó todos los puntos del orden del día, entre ellos lascuentas, informes de gestión y estado de información no financiera anuales, así como la aplicación del beneficio de 2022 a reserva legal y la política de remuneraciones de los consejeros para el trienio de 2024 a 2026.