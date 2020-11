Ramón Calderón asegura que el reparto de la herencia de Paquirri fue "justo y satisfactorio para todas las partes"

MADRID, 5 (CHANCE)

El nombre de Ramón Calderón - abogado y expresidente del Real Madrid - ha sonado en los últimos días, puesto que, como amigo y abogado de Paquirri, fue el encargado de representar a Kiko Rivera, que por entonces tenía tres años, cuando se repartió la herencia del torero.

Hoy, Calderón ha entrado telefónicamente en "El programa de Ana Rosa" para aclarar su papel el día que los herederos llegaron a un acuerdo con la herencia de Paquirri y aclarar a quién corresponde la propiedad de Cantora. Además, el abogado se ha pronunciado acerca de las sospechas de Kiko con respecto a si Isabel Pantoja le ocultó o no parte de los bienes que le dejó su padre.

Ramón Calderón ha puntualizado, en primer lugar, que Isabel Pantoja, como viuda, "tenía el usufructo de un tercio de toda la herencia de Paco, no solamente de la finca Cantora", por lo que llegó a un acuerdo con el resto de herederos y "pasó de ser usufructuaria a propietaria plena" de una parte de la masa hereditaria. Había ocho herederos: los tres hijos del torero, Isabel Pantoja, el padre de Paco y sus hermanos y "el reparto fue justo" puesto que el diestro tenía tres fincas y una fue para sus hijos Francisco y Cayetano, otra para su padre y hermanos y Cantora, para Kiko e Isabel Pantoja. "Era lo lógico y a nadie le pareció raro. Todos tuvieron un comportamiento ejemplar para cumplir la voluntad de Paquirri", ha señalado.

El abogado, que además era amigo del torero, desconoce si éste tenía bienes o dinero en metálico fuera de España pero cree que son "bulos y habladurías" y ha repetido en varias ocasiones que "no me consta". Convencido, Calderón ha asegurado que "el reparto se hizo bien, fue justo y satisfactorio para todas las partes".

Así que, como sostiene Ramón Calderón, Kiko esta equivocado en sus sospechas sobre Isabel Pantoja y la tonadillera no le engañó con la herencia de su padre, puesto que Cantora es propiedad de ambos y no sólo del marido de Irene Rosales como él se temía.

El expresidente del Real Madrid, sin embargo, ha preferido no manifestarse sobre este espinoso asunto ante nuestras cámaras y ha preferido no confirmar, como sí ha hecho en "El programa de Ana Rosa" que Kiko podría vender su parte de Cantora si lo desease, haya o no acuerdo con Isabel Pantoja.