Ramón Calderón asegura que no tiene relación con Isabel Pantoja

MADRID, 12 (CHANCE)

Ramón Calderón, uno de los nombres que más escuchamos en los platós de televisión cuando Kiko Rivera emprendió la guerra mediática contra su madre, le ha deseado lo mejor al dj y a su madre como hijo y mujer que eran de su buen amigo Paquirri: "Yo les deseo todo lo mejor, él es hijo de un buen amigo mío, le deseo que le vaya muy bien y ella era la mujer de un amigo mío y también le deseo que le vaya muy bien. No les puedo decir nada más".

Le hemos preguntado también sobre cómo se encuentra Isabel Pantoja tras la supuesta venta de Cantora por su hijo y nos ha asegurado que: "No tengo ni idea, hace 30 años que no la veo. De verdad, os agradezco mucho, entiendo que os queráis enterar, pero no tengo nada que ver con este asunto".

Además el abogado también ha dejado claro que él no sabía nada de la venta de la finca y es que parece que desde que rompió su relación con Isabel Pantoja no ha vuelto a saber los tejemanejes que ha habido en esa familia y las rencillas que puedan existir entre madre e hijo: "Es que yo estoy en otro mundo, soy abogado, me dedico a otra cosa".

Esta mañana también hemos hablado con Kiko Rivera sobre este tema y el dj nos ha asegurado que: "Yo me reúno con los que me tengo que reunir, pero la cosa va, la cosa va". De esta manera, el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a dejar claro que toda la comunicación que debe tener con su madre se está produciendo a través de sus abogados porque ya se le agotó el tiempo a la tonadillera de intentar arreglar las cosas por las buenas.