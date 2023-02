Ramón Calderón se deshace en halagos hablando de Sergio Ramos: "Es un jugador excepcional"

MADRID, 26 (CHANCE)

Este sábado Cayetano Rivera toreaba en la plaza de Navalcarnero y uno de los rostros conocidos que nos encontramos allí fue a Ramón Calderón, abogado y amigo íntimo en el pasado de Isabel Pantoja. Siempre queriendo mantenerse al margen de todas las polémicas que la tonadillera ha protagonizado en los últimos tiempos, esta vez sí que ha querido decirnos unas palabras sobre ella tras su éxito en América.

El abogado nos hablaba en exclusiva sobre la gira que está haciendo Isabel y nos aseguraba que "me hace mucha ilusión que triunfe, que disfrute de su profesión, que tenga la oportunidad de seguir demostrando que es una grandísima cantante de la copla española", dejando claro que "lo que le pase a ella a mí me produce alegría, ilusión y le deseo lo mejor".

Además, nos hablaba sobre la figura del difunto 'Paquirri', confesando que no le hubiese gustado vivir el distanciamiento de la tonadillera con su hijo: "pues no lo sé, era un hombre extraordinario dentro y fuera del ruedo, hombre, lo que ha ocurrido esto no le gustaría mucho, pero como a ningún padre" y subraya que cree que murió enamorado de su mujer "supongo que sí, seguro".

En cuanto a Cayetano, Ramón habla de él con admiración porque considera que es "un grandísimo torero como su hermano, como era su padre, como lo era su abuelo una gran oportunidad para poderle ver y un festival benéfico, que siempre es bonito".

Ramón también tuvo palabras para Sergio Ramos, quien asegura "es un jugador excepcional" y quita hierro a que no hayan contado con él para la Selección española este año: "Llega un momento en el que hay que renunciar porque vienen otros jugadores... él es un futbolista que no necesita demostrar nada a nadie, lo ha ganado todo: copas de Europa, ligas es un mito para el madridismo y es un jugador extraordinario".