Ramón Calderón, muy duro con Kiko Rivera: "Sus comentarios no son lo que Paquirri hubiera querido"

MADRID, 21 (CHANCE)

Ramón Calderón ha vuelto a hablar de Kiko Rivera. A la espera de verse las caras en los tribunales con el hijo de Paquirri, el abogado ha tenido unas palabras muy duras para el Dj, asegurando que su padre no hubiese querido que hiciese los durísimos comentarios que ha hecho en los últimos tiempos sobre su vida privada y principalmente sobre su madre, Isabel Pantoja.

Recordemos que el ex presidente del Real Madrid denunció a Kiko por injurias y derecho al honor después de que éste afirmase en el programa 'Cantora: la herencia envenenada' que Calderón - su representante legal cuando se abrió el testamento de Paquirri - se había "asociado" con su madre para "perjudicarle" en el reparto de la herencia.

Unas polémicas declaraciones que el abogado no pasó por alto pese a su gran amistad con el malogrado torero; indignado, negó las acusaciones, demostró que en ningún momento formó parte de ninguna sociedad de Pantoja - como Kiko aseguraba - y exigió al Dj que se retractase públicamente. Algo que, a la vista está, el hijo de la tonadillera no hizo, por lo que próximamente se verán las caras en los tribunales.

"Yo no le he tratado, le conocí recién nacido, le ayudé porque era mi obligación como hijo de un amigo mío y me ha parecido injusto, injurioso lo que yo escuché. Ahora será la justicia la que decida" explica Calderón, muy duro con Kiko: "Cometió una imprudencia grave". "Hacer comentarios como los que hizo no estuvo a la altura de lo que su padre hubiese querido", sentencia.

"Hice lo que era mi obligación como abogado y amigo sobre todo del padre, tratar de proteger al máximo su patrimonio como hicieron todos los que participaban. Fue una herencia modélica y además participábamos tantos abogados en ella que era muy difícil que las cosas se hicieran mal. Se hizo con mucho más esmero porque había hijos de dos madres, había hermanos, creo que lo hicimos lo mejor que supimos, pero creo que se hizo muy bien" mantiene, defendiendo que no hubo nada extraño en el reparto de la herencia de Paquirri como se ha insinuado en más de una ocasión.

Sobre Isabel Pantoja y su posible desahucio de Cantora, el abogado revela que aunque tiene "buena relación" con la artista hace "muchísimos años" que no habla con ella, por lo que prefiere no pronunciarse sobre sus acuciantes problemas económicos. "Le deseo lo mejor, pero desconozco la situación y no puedo opinar", apunta.

Apenado por la gran relación que mantiene con Cristiano Ronaldo, el ex presidente del Real Madrid también se ha pronunciado sobre la pérdida de uno de los mellizos que esperaba con Georgina Rodríguez. Sus palabras, en el siguiente vídeo.