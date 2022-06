Ramón García habla maravillas de Patricia Cerezo

MADRID, 5 (CHANCE)

Este sábado hemos visto a Ramón García en la plaza de toros de Las Ventas. El conocido presentador se mostraba de lo más feliz después de haber pasado unos meses polémicos por su separación con Patricia Cerezo, pero lo cierto es que parece que ya todo ha quedado atrás.

Ramón García nos aseguraba que su relación con Patricia Cerezo será para siempre debido a que tienen algo que les unirá toda la vida: "la familia, tenemos dos hijas en común y la vida es así. Hay que seguir avanzando en ella". Tras haberse separado hace apenas un año, se alegra de que a su exmujer le vaya bien en lo personal y en lo profesional: "hombre, claro. Todo lo que ella esté bien, yo también" y añade: "está trabajando, eso es lo bonito". Eso sí, a la pregunta de si tiene ganas de enamorarse, nos responde: "ahora tengo ganas de los toros".

Ramón nos confesaba que su compañera y amiga íntima Ana Obregón se encuentra bien después de todo lo acontecido en su vida: "sí, hombre. Está bien, ahí está luchando con sus cosas pero Ana siempre está bien". Desconoce si la presentadora hará su posado veraniego este año pero le manda un beso a su amiga para apoyarla: "eso no sé si lo hará pero yo aprovecho para mandarle un beso desde aquí" y añade: "somos amigos, hemos trabajado juntos tantos años que sí".

El presentador desconoce si finalmente se podrá retomar el concurso que presentó durante catorce temporadas: "se está trabajando en ello. Es un tema de equipos de trabajo, eso no lo decido yo". Eso sí, en caso de retomarse el concurso, le encantaría presentarlo de nuevo: "ya te digo, si sale, allí estaré. Si no, habrá que seguir trabajando". No lo considera un sueño, pero retomaría su puesto por los jóvenes que crecieron viendo el concurso: "no, no es un sueño, ya lo he hecho trece años y eso ya está hecho, pero bueno. Más que nada por vosotros".