Ramón Tamames asegura que "el Gobierno no funciona porque es Frankenstein"

BARCELONA/MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El político y economista Ramon Tamames, candidato de la moción de censura de Vox que se debatirá el martes y miércoles en el Congreso, ha asegurado que "el Gobierno no funciona porque es Frankenstein".

En una entrevista en el diario 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es legítimo pero que "el problema del Gobierno es su composición y su programa".

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que "demostró tener un gran coraje político cuando luchó para recuperar la secretaría general del PSOE".

Preguntado por si el objetivo de que él sea el candidato de Vox a la moción es dulcificar la imagen del partido, ha respondido que no pretende "blanquear a Vox: es más, esa expresión me parecería del todo inadecuada", ha añadido.

DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA MONARQUÍA

Ha asegurado que le gustaría que España tuviera "un gobierno de coalición de los partidos nacionales que defienden la Constitución y la Monarquía parlamentaria".

"Me gustaría que el Partido Nacionalista Vasco se mantuviese en la vía autonomista. Y me gustaría que Artur Mas, con el que me cartee hace unos años, dijese: 'Me equivoqué", ha añadido.

Sobre el movimiento independentista catalán, ha señalado que "una cosa es aceptar las nacionalidades y otra aceptar la disgregación de España", y ha añadido que él votó en contra del derecho de autodeterminación en 1977.

Y ha subrayado textualmente que no se considera un nacionalista español: "No creo en el nacionalismo que embiste, pero sí creo que España es un país extraordinario".

FEIJÓO, "UNA PERSONA RAZONABLE"

Por otro lado, en una entrevista publicada este domingo en 'ABC', Tamames ha afirmado que ve al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como una "persona razonable" y HA contado que "hace poco" estuvo en su casa.

Asimismo, ha señalado que respeta su decisión sobre la moción. "Ya dijo desde el principio que la ve extemporánea", ha explicado, para añadir que si el pueblo español lo vota en las próximas elecciones, le dará "toda confianza". "Otra cosa es que llegue, que llegue tiene sus dificultades, como cualquier aspiración de gobierno", ha agregado.

Sobre Sánchez, ha recordado que también le propuso un encuentro "de ir a comer o a cenar", pero le contestó que "no era procedente". Tras la moción, en la que cree que si el presidente no le respondiese sería "una falta de educación", considera que ya no será necesario que mantengan una reunión.