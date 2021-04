Raphael celebra 60 años en la música con un íntimo encuentro con sus fans para recordar su carrera

MADRID, 16 (CHANCE)

El cantante Raphael se ha reunido con su público en la Nave de Terneras de Arganzuela dentro del programa cultural '21distritos' del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid. Entrevistado por el periodista Fernando Navarro el artista hizo un recorrido por sus 60 años de carrera artística - confesando que su primer sueño no fue triunfar en el mundo de la música sino en la interpretación - además de sorprender a todos los allí presentes con algunas de sus canciones cantadas en directo y en un ambiente de lo más íntimo.

Durante el coloquio con sus seguidores, el artista confesó que ya está vacunado contra la Covid 19: "Me vacunaron antes de ayer, la primera dosis". "Me dijeron, tú sigue cuidándote igual y yo me voy a seguir cuidando igual cuando me pongáis la segunda y la 29º. Siempre lo hago", ha señalado tan claro como sincero.

Con más fuerza que nunca, y tras 60 años de carrera, Raphael comenta en qué ha cambiado con el paso de los años: "En el escenario lo disfruto todo. Antes por los nervios no me centraba hasta la quinta canción, pero ahora ya salgo centrado".

Feliz con Natalia Figueroa después de toda una vida a su lado, el artista de Linares desvela lo afortunado que se considera porque "he conseguido una familia maravillosa" y, a pesar de que el escenario tene para Raphael "una atracción innegable", "después de la gira me refugio en mi casa, con mi mujer, mis hijos y los hijos de mis hijos".

Por ello, no duda en sacar una lectura positiva de la pandemia y el confinamiento, que le pilló en Colombia: "Ha sido una experiencia maravillosa porque me he dado cuenta de que mi familia funciona muy bien. Han estado solos y tan ricamente"

A pesar de ser uno de los artistas más importantes de la historia de nuestra música y permanece en activo y con más fuerza que nunca tras 60 años de carrera, Raphael no pierde su humildad y confiesa con quién le gustaría hacer una canción: "Me gusta cantar a dúo con muchos artistas y cada vez que puedo lo hago. En este momento me gustaría con Pablo López... que terminara lo que está haciendo y será una gran fiesta".

Sobre sus próximos proyectos profesionales, el legendario artista adelanta que está "preparando un disco que no tiene nada que ver conmigo y con el estilo que llevo cantando toda mi vida. Siempre estoy haciendo cosas nuevas y quizás en un par de años o menos haya una novedad".

Tras el acto, Raphael se detuvo a firmar autógrafos a sus seguidores y, muy discreto, aseguró que no está viendo la docuserie de Rocío Carrasco, hija de su gran amiga Rocío Jurado.