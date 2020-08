Raphael confiesa qué le parece la marcha de Don Juan Carlos I

MADRID, 14 (CHANCE)

La marcha de Don Juan Carlos I de España está dando mucho de qué hablar y son muchos los rostros conocidos de nuestro país que se han pronunciado por sus redes sociales o por algún medio de comunicación para expresar su opinión. En esta ocasión, Salvador Sostres, periodista del periódico ABC, ha entrevistado a Raphael y le ha sacado de todo lo habido y por haber, que nos ha dejado aclaradas muchas cuestiones del cantante.

Cuando le preguntan por la marcha del Rey Juan Carlos I, Raphael lo tiene claro: "No tenía que haberse marchado así como así. Me habría gustado que se hubiese quedado. Marcharse sin decir ni dónde va no ha sido acertado". Y es que ya conocemos al cantante, le da igual lo que opinen los demás, siempre ha sido transparente con su público y sus fieles seguidores, por eso esta vez ha vuelto a mostrar su opinión sin tapujos.

En cuanto a la otra polémica de este verano, el amor sin barreras entre Enrique Ponce y Ana Soria, el artista se ha ido por los cerros de Úbeda y ha confesado que lo que le he pasado a ese matrimonio, no le podría pasar al suyo porque: "Natalia entiende mi profesión y yo la entiendo a ella". Además, se ha abierto en canal y ha asegurado seguir estando enamorado de su mujer.