Rappel anuncia que va a organizar un funeral en memoria de Carmen Sevilla

MADRID, 3 (CHANCE)

El 27 de junio es una fecha que quedará marcada para siempre en los seguidores de Carmen Sevilla. Ese día, el corazón de la inolvidable actriz, cantante y presentadora se paraba para siempre a los 92 años, más de una década después de abandonar la vida pública por el alzheimer que sufría desde 2010. Lejos de las despedidas multitudinarias que tuvieron algunas de las artistas más icónicas de nuestro país -como Lola Flores, Rocío Jurado o Sara Montiel- 'Carmen de España' era despedida en la más estricta intimidad por deseo de su hijo Augusto Algueró, que decidió que su madre no tuviese capilla ardiente ni un último adiós a lo grande.

Una decisión con la que algunos amigos de Carmen no están de acuerdo; entre ellos Rappel, que como nos ha contado emocionado fue un "gran amigo" de la presentadora del 'Telecupón': "Conocí a su madre, a su primer marido, su segundo, sus historias* respeto que su hijo haya querido que la gente no viera su deterioro, pero lo que hn hecho que no haya habido velatorio, ni entierro ni nada estoy en contra" confiesa.

Por ello, el vidente ha decidido organizar un funeral en memoria de la artista, desmarcándose así de Augusto Algueró. "Voy a convocar a todos los artistas y voy a hacer un funeral a una amiga mía porque me da la gana. No la voy a olvidar nunca, era un mujer entrañable, me ha demostrado ser amiga durante muchos años y ha sido una mujer maravillosa" explica.

No es el único asunto sobre el que se ha pronunciado Rappel que, inmerso en la elaboración de su biografía y de una docuserie sobre su vida, también ha hecho su predicción sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. "Se casan muy enamorados. Son personas que atraen a la prensa, al público, a la gente le gusta tener noticias de Tamara, como buena escorpio es inesperado, ella se divierte y hace cosas para divertirse, se toma la vida a cachondeo y a juerga" asegura, convencido de que "por el momento van a ser muy felices". "Él es como un niño grande, es un buen géminis, si ella le dice 'nos tiramos por aquí' se tira, está muy enamorado* entre los dos se lo pasan bomba, de momento están enamorados, que venga un niño pronto" augura.