Rappel defiende a Isabel Pantoja de los ataques de su hijo

MADRID, 9 (CHANCE)

La actuación de Isabel Pantoja en el Orgullo LGBT de Madrid 2022 ha sido todo un éxito, acudieron todos sus fans, pero también rostros conocidos como Rappel, que no se quiso perder la ocasión de ver a la gran diva de la copla en los escenarios. Muy emocionado, el vidente nos habló de lo gran artista que es la cantante y de lo mal que están actuando Irene Rosales y Kiko Rivera con ella.

Europa Press habla con Rappel en exclusiva y defiende que Isa Pantoja y Kiko Rivera deberían tenerle más respeto a su madre: "eso no se lo ha merecido nunca. Ante todo, los hijos tienen que quererla y respetarla como madre" y añade "la familia, ante todo, tiene que demostrar cariño, lealtad, respeto, admiración, a una persona que ha luchado y sigue luchando por estar donde se merece".

El colaborador de televisión defiende que Isabel Pantoja es una gran estrella que ha sabio seguir brillando a pesar de tener gente a su alrededor que ha intentado acabar con ella: "yo la conozco desde que tenía diecisiete años y era una mujer que había nacido por y para el escenario. Es una estrella, una mujer que ha luchado mucho, que está ahí con mucha dignidad y que hay de todo. Cuando una persona brilla, hay quién intenta apagarle su estela, su luz, pero no consiguen apagar la estela que tiene Isabel Pantoja".

Rappel recuerda lo poco que se valora en España a las grandes artistas y defiende que ella es demasiado fuerte como para que puedan con ella: "bueno, generalmente, en España, cuando valoramos a los artistas es cuando se han muerto. Las grandes figuras, cuando están en lo alto, siempre hay alrededor cosa que no les acaban de las envidias, la gente, que intentan cortarle la fama, el auge. A Isabel Pantoja no consigue frenarla nadie, ella es y será siempre, Isabel Pantoja. Aparte, ella, su ídolo zodiaco es leo, y los leo triunfan por encima de todo. Ella tiene una luz que no se le va a pagar nunca mientras viva".

El vidente nos asegura que Isabel Pantoja no tiene por qué irse de España, de su país, que tanto la quiere y espera que decida quedarse en Madrid: "ella no tiene porqué abandonar España, nunca. Ella, donde vaya, va a ser bien recibida" y añade "yo, como madrileño, me gustaría que fijara su residencia en España, porque la capital de España, para ella, merece un sitio importante en la capital de España".

Rappel esperaba dos horas para ver, en primera fila, a Isabel Pantoja, quien Madrid le acoge con los brazos abiertos: "hombre, claro. Llevo aquí dos horas esperando, por ella" y nos asegura que lo importante es: "demostrar que Madrid la quiere y aquí están todos sus admiradores".