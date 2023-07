Rappel organiza un funeral a Carmen Sevilla porque "se lo debía"

MADRID, 13 (CHANCE)

Rappel ya nos lo advirtió hace unas semanas: le haría un funeral a Carmen Sevilla por su cuenta para homenajearla como se merece. Dicho y hecho. Esta tarde, la Iglesia de San Antón en Madrid ha sido el escenario perfecto para recordar a la gran artista y muchos han sido los rostros conocidos que se han acercado para mostrar sus respetos y ser testigos de esta bonita despedida en la que no ha faltado el Padre Ángel.

Hasta allí se han desplazado rostros como José Manuel Parada, Enrique del Pozo, Marili Coll o María Rosa entre otros.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con el vidente y nos ha confesado que una de las razones por las que ha decidido hacerle este homenaje ha sido porque "su adiós fue muy triste", pero ha querido empatizar con el hijo de la artista ya que es "hijo único, su madre 11 años agonizando, no te puedes imaginar lo que es tener una madre 11 años que no sabía quién era, con la cabeza perdida, no sabía si comía o si cenaba...".

Tal y como nos ha contado Rappel, para Augusto "los últimos tiempos eran para volverse loco" por ver "a su madre en ese deterioro físico. Él no tenía, me lo ha dicho muchas veces, fuerzas para hacer una despedida y recibir a la gente que venía a darme las condolencias".

En cuanto a su amistad con él, Rappel nos ha reconocido entre lágrimas que "cuando yo le llamé para decirle he pensado hacer esto, me felicitó, él ha llorado conmigo por teléfono, hoy hemos estado los dos una hora llorando por teléfono". Un homenaje al que "él quería venir, pero no tenía fuerzas para presentarse, no quería montar el número, decía lo mismo voy y me desmayo de la emoción".

Rappel nos ha desvelado que Augusto le dijo "Te lo agradezco en el alma que le hagas un funeral como mi madre se merece" por eso siente que "él está con nosotros por un lado y por otro lado no puede estar" y además, nos ha confesado que "me ha mandado una carta, me ha pedido que la abra en el momento de leerla, la tengo ahí guardada, me ha dicho por favor, dame tu palabra de que no la vas a ver antes".

Sobre la gente que le ha criticado que no ha podido despedirse de ella, Rappel se ha mostrado rotundo: "el que se quiera despedir de ella que le organice un funeral, vas a una iglesia y pagas una misa. Hay muchas cosas, sobre todo acordarnos de ella, el que tenga ese recuerdo y ese cariño hacia ella que le rece un padre nuestro para que dios le de luz y le haga muy feliz en el más allá".

Sin poder contener las lágrimas, Rappel nos ha confesado que este funeral "es una cosa que yo se la debía, no me quiero emocionar, pero ha sido una persona para mí como mi familia, son muchos años, casi 60 años de amistad y hemos pasado momentos muy divertidos, alegres, ella era unas castañuelas, al lado de ella no había penas".

Muy emocionado, Rappel ha concluido sus declaraciones asegurando que se lo ha pasado muy bien al lado de Carmen porque "ha sido una mujer que ha vivido con alegría, todo le motivaba, era feliz en todo, cantando, bailando, tomándose un aperitivo, de excursión, en la playa, era feliz en todos los momentos de la vida. Se le echa en falta, era un espíritu de luz".