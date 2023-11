Rappel recuerda sus mejores anécdotas con Raffaella Carrá

MADRID, 4 (CHANCE)

Tras la polémica con las cenizas de Carmen Sevilla no habíamos vuelto a ver a Rappel, gran defensor de la artista y una de las pocas personas que mantiene el contacto con su hijo. Este viernes, hablamos con el vidente en el nuevo Teatro Capitol, en el estreno mundial del icónico musical BAILO, BAILO, dirigido por Federico Bellone y basado en la aclamada película 'EXPLOTA EXPLOTA' de Nacho Álvarez, inspirado en la vida de Raffaella Carrá.

Rappel nos confirmaba que ha hablado con Augusto Algueró y le ha asegurado cumplirá con la última voluntad de su madre: "Ella quiere que sus cenizas, él haga tres urnas y esas tres urnas descansen, para el resto de la vida, de la historia, en tres lugares muy importantes en su vida. y él me ha dicho 'tú sabes la voluntad de mamá y yo la voy a hacer' pero claro, no le he dicho '¿ya lo has hecho?'. Me dirá 'lo voy a hacer cuando quiera'".

Tal y como nos comentaba, el hijo de la artista se encuentra fuera de España: "Me ha contestado que está fuera de España, que se ha ido unos días de vacaciones y que cuando venga, me llama". El vidente le preguntó "¿qué tal va todo?" y le respondió que "No, yo ya muy contento y tranquilo. Es lo último que he hablado con él, la semana pasada".

Rappel, que conoce de cerca la historia de Augusto, nos aseguraba que los últimos años han sido muy duros para el hijo de Carmen: "le entiendo porque la gente no se ha dado cuenta que él ha pasado once años de agonía de Carmen Sevilla, viendo que no conocía a nadie, que no le conocía a él, que no sabía quién era. Ver así a tu madre, destrozada, hundida, perdida, ida, es muy triste".

"Me mandó a la media tarde, a las cinco de la tarde, una carta y yo delante de todo el mundo, en la iglesia, leí la carta en la que me daba las gracias por ese homenaje póstumo que le hacía a su madre" nos explicaba emocionado. Una carta en la que Augusto le contaba "que su madre me había querido mucho, que yo en su casa había sido como de la familia y que agradecía pero que él no se encontraba con valor y fuerza para venir en esos momentos".

En cuanto a la opinión que tiene de la Princesa Leonor, Rappel nos confesaba que "es una niña, una señorita como muy profunda. Tú la miras a su expresión de cara y está como muy emocionada, pero no lo transmite fuera. Está como controlándose la emoción pero sintiendo mucha emoción dentro de ella misma y mucha responsabilidad, que esa se la han infundado sus padres. Yo estoy encantado de la princesa heredera que tenemos".

Por último, el vidente quiso recordar con cariño a Raffaella Carrá, con quien tiene muchas anécdotas: "Estábamos solos en su casa, yo he estado viviendo en su casa, y ella salía de la cocina con un plato de espaguetis y estaba yo y mi pareja en el comedor y salía ella bailando a sacarnos los espaguetis. Ella bailaba, a todas horas bailaba".