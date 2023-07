Raquel Arias, amiga de Gabriela Guillén, desvela cómo está viviendo su embarazo

MADRID, 14 (CHANCE)

Desconocida para el gran público a pesar de su larga trayectoria como modelo, Raquel Arias saltó a la fama durante su participación en la última edición de 'Supervivientes' y tras el reality ha fichado como colaboradora por el nuevo programa de las tardes de Mediaset, 'Así es la vida'. Y ha sido ella la que ha conseguido que Gabriela Guillén, que espera un hijo con Bertín Osborne, conceda su primera entrevista en televisión hablando de su embarazo y revelando cómo se siente tras el huracán mediático que se ha desatado en torno a su futura maternidad.

Amigas desde hace "10 o 15 años" tras coincidir en numerosas campañas publicitatias y desfiles -como presume orgullosa Raquel- ha sido la 'superviviente' la que ha mantenido una charla íntima con la fisioterapeuta en la que ésta le ha contado cómo descubrió que estaba embarazada y cómo ha sido su historia de amor, además de revelar que ya conoce a los hijos del cantante, al que reprocha que dice las cosas sin pensar -por sus declaraciones asegurando que su paternidad ha sido un "accidente" y reconoce que en estos momentos no se siente acompañada por el que ha sido su pareja hasta hace unas semanas.

Tras la entrevista, Raquel abandonaba la casa de Gabriela con una sonrisa y confesaba está viviendo su amiga su embarazo: "Está feliz, yo la veo muy contenta" ha asegurado aprovechando para promocionar la entrevista y su programa.

Una ocasión en la que también hemos aprovechado para preguntar a la modelo por Bosco Martínez Bordiu y Adara Molinero, que se han 'reconciliado' después de que la influencer se enfadase con su novio por asistir con ella -a la que ha bloqueado en redes sociales- a un estreno hace unos días. Un "malentendido" que para Raquel no es tal, ya que insiste en que lo único que tiene con el ganador de 'Supervivientes' es "una amistad como he dicho siempre, quiero que sea feliz y los veo muy felices".

"Una amistad que seguirá" como deja claro, revelando así que Bosco no ha roto con ella a pesar de que a Adara parece no hacerle gracia que se lleven tan bien: "Tampoco es que hablemos todos los días, somos unos amigos normales, pero estoy contento porque le veo muy feliz y la verdad es que me alegro un montón por ellos como amiga" ha zanjado.