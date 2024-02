Raquel Arias nos da su opinión sobre el romance entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

MADRID, 23 (CHANCE)

El romance entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha dado mucho que hablar a lo largo de la semana y multitud de rostros conocidos han dado su opinión sobre ello. Hace unos días hablábamos con la colaboradora de televisión Raquel Arias, compañera de la hija de Terelu Campos, y le preguntábamos por cómo está viviendo esta situación la joven.

Raquel cree que igual Alejandra debería hacer caso a todo lo que se le está diciendo sobre su nueva relación con Costanzia: "creo que cada relación es un número, que sean muy felices, también hay que saber escuchar, a veces el ruido hay gente que lo omite, pero también es importante a lo mejor escuchar lo que opinan otras personas".

A pesar de todo lo que ha dicho la expareja de Carlo, Raquel cree que hay que conocer a la persona: "En mi opinión respeto todo lo que ha salido, también su ex, vamos a ver, cada relación es un mundo y espero que con Alejandra vaya bien, que no tenga que pasar por lo que pasó la ex".

La colaboradora cree que para llegar a la verdad de todo habría que conocer las dos versiones: "Mientras ellos sean felices a mí me parece bien, pero tenemos derecho también a conocer la otra parte, es información que en toda historia tenemos que saber. En toda historia hay una versión, otra y la verdad, llegar a la verdad es muy difícil".

Por cómo está viendo a Alejandra afrontar esta situación, entiende que está sobrepasada: "creo que está sobrepasada, al fin y al cabo, están hablando de su vida, ella siempre la ha mantenido muy privada, pero es actualidad y es lo que nos toca. Es él, es Carlo, hace un mes estuvo sentado en un plató de televisión, está a la orden del día hablar de él, no es una persona desconocida, es lo que toca".

Por último, si le preguntan por su amiga Gabriela Guillén y cómo está recuperando poco a poco su vida social, nos comentaba que "me imagino que sí, teníamos ganas de vernos, podemos aprovechar hoy para ver el desfile y luego tomar algo y ponernos al día".