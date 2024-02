Raquel Arias responde al mensaje de Bertín Osborne en sus redes sociales

MADRID, 2 (CHANCE)

Cuando se conoció el robo que había sufrido Gabriela Guillén, no tardó en que comenzaran las especulaciones en torno a la situación. El coche de la fisioterapeuta, que habría estado aparcado en las inmediaciones de su casa, habría sido golpeado hasta romper una de las ventanillas para sustraer el carrito de su bebé. En los platós también se comentó lo ocurrido y sorprendió la opinión de Raquel Arias, quien insinuaba que podría haber sido una treta del cantante para obtener una muestra de ADN del bebé y realizar la prueba de paternidad a escondidas.

Bertín Osborne compartía ayer un vídeo en sus redes sociales defendiendo que eso sería una tontería y que es una locura tan solo la idea de que fuera capaz de hacer algo así. Hoy, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Raquel Arias, la primera persona que habló de esta posibilidad en televisión y hemos podido conocer sus primeras impresiones tras ver la defensa del cantante.

"No creo que lo haya dicho por mí porque yo en ningún momento he puesto la palabra de Bertín en mi boca, yo hice una hipótesis de lo que creo que podría ser, puede ser solamente un robo o puede ser alguien interesado en saberlo" comentaba ante la prensa. La colaboradora desvelaba cuál fue la reacción de Gabriela Guillén al conocer su teoría y aseguraba que no se creía que eso fuera real, a lo que la modelo le respondía que hay que tener en cuenta todas las posibilidades y que era mucha casualidad que hubiera ocurrido en este momento.

Sobre las supuestas transferencias que el cantante le habría hecho a Gabriela, su amiga comentaba que "ella no le ha pedido nada a Bertín, es algo que han tenido ellos como pareja y lo que hayan tenido". Defendiendo que las transferencias podían ser un acuerdo de pareja y no algo que ella le haya reclamado o pedido al cantante.